「普二代」女力現身政壇！游淑慧、徐巧芯有感低薪、看護難請　挺身而出解決基層痛點

▲2024年立委選舉，國民黨在台北市士林大同區、松山信義區派出兩位女將游淑慧與徐巧芯參戰。（圖／徐巧芯辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

2024年立委選舉，國民黨在16年未曾派出女性參選的台北市士林大同區、松山信義區派出兩位女將游淑慧與徐巧芯參戰。兩人皆出身平凡家庭，沒有顯赫家世，戲稱自己是「普二代」，跟基層一樣為了薪資趕不上房價掙扎，為了長輩請看護煩惱，因此兩人提出的政見都很「接地氣」，要解決民眾生活上真實面臨的高齡化照顧，青年低薪化，社區老舊更新問題，因應女性投入職場產生的婚育問題，兩位青年女性也推動凍卵補助政策，協助婦女解決問題。

▲游淑慧認為，要爭取選民認同，就要採取實際行動。

從基層走出，游淑慧提出看護政見解決中產經濟負擔

游淑慧在擔任議員之前，在公家機關服務多年，「看得懂公文，審得了預算」，許多民眾喜愛她的問政犀利，邏輯清晰，口條清楚。她從政後，從個人的生活經驗，到擔任議員走基層的體驗，讓她明白許多民眾迫切需要改善的生活問題，需要民代強力督促政府解決。

父親早逝，家有年邁的母親，游淑慧身為獨生女，若要請看護照顧母親，也是困難重重，看護費對中產階級來說更是筆沉重經濟負擔。她認為，等到老人失智失能，政府才允許申請外勞看護，這是脫離現實的政策，本勞的費用更不是小市民負擔得起，因此提出放寬外籍家庭幫傭申請資格的政見。

游淑慧挑戰困難選區，爭取支持推動社子島都市更新

游淑慧所參選的士林大同區，過去16年四屆立委選舉中，國民黨只在2008年勝過一次，對藍營來說是十足的「艱困選區」。游淑慧認為，要爭取選民認同，就要採取實際行動，譬如積極推動社子島的都市更新，她已向國民黨總統參選人侯友宜爭取支持，將來侯友宜當選後，政府要積極推動社子島都市更新。

游淑慧在市政質詢時也數度提出，希望將40年未修改的北市住三容積率，從225%調高到300%，這樣才可能讓建商比較有意願參與都更，也能改善原住戶的權益，這點讓飽受都更手續困難之苦的市民非常有感。

近來青年低薪問題雖一直被提出，但是始終沒有妥善解方，游淑慧表示，國民黨曾提案要求企業將一定比例獲利轉為調整員工薪資所用，卻在立法院遭民進黨杯葛，無法通過。她說，企業將大部分獲利都轉為股利，表面上討好股民，其實只是圖利了大股東，一般股民持股不多，獲得利益遠不如大股東，企業若將獲利調高轉入員工調薪比例，才能解決低薪問題，企業經營不能只討好投資大股東，卻無視於員工。

▲徐巧芯從政以來面對各方壓力，不以為苦。

徐巧芯勇敢表態：不刻意討好，也不放棄對話

徐巧芯，台北長大的客家女孩，競選團隊平均年齡29歲，全台立委參選人少見如此年紀輕的選戰團隊。徐巧芯說，兒時總要幫忙父母的早餐店生意，被油煙燻得蓬頭垢面，頭髮裡面總是沾染油煙味，洗都洗不掉，同學周末可以休假放假，她必須幫忙家裡的生意，生活壓力有時讓父母對她言詞責罵，這些艱辛的生活環境，在她成長過程中磨練她的心志，讓她從政以來面對各方壓力，不以為苦。

徐巧芯曾將自己比喻成世上最無所畏懼的動物「蜜獾」，口號是「生死看淡、不服就幹」。她說，從政要做自己，這世上總有人喜歡你或者討厭你，要積極回應喜歡你的群眾的需求，不刻意討好討厭你的人，但也不放棄與反對的人對話。

徐巧芯說，現在的選民心態與過往不同，過去國民黨總是表現的「溫良恭儉讓」，這種風格現在已無法受到選民認同，國民黨的支持者時常「怒其不爭」，可以溫良恭儉，但面對咄咄逼人的對手政黨沒有必要「讓」，國民黨與民進黨競爭，就是要有戰力，就要把人民的心聲大聲表達出來。

▲徐巧芯體認職業婦女的難處，為婦女爭取權益。

凍卵補助政策，解決女性生育難題

身為職業婦女，游淑慧和徐巧芯更能體認到女性想兼顧生育與工作的兩難，因為經濟問題，許多婦只好把生育計畫延後，因此錯過合適的生育年齡，而卵巢老化是不可逆轉的。凍卵可彌補婦女面對生育問題的困擾，擔心婦女因為凍卵補助政策，就延後生育，這是多慮，如果要解決少子化，婦女凍卵補助是可行的方案。

2024年立委選舉，游淑慧與徐巧芯兩位台北市議會的戰友攜手團結對抗強敵，左揭弊案，右提政見，堅持做自己，清晰解說自己的理念與論述，讓選民耳目一新。