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快訊／北市41里長爽玩大陸...觸《反滲透法》遭約談　有人剛下飛機

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢指揮警調單位多路搜索約談台北市41名里長。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署15日指揮多個警調單位，同步搜索、約談台北市41名里長，其中文山區劉姓、曾姓等3名里長辦公室與處所遭到搜索。檢警調懷疑，這些里長從6月起，分7個團次，接受招待前往大陸上海等地免費旅遊，返台後再為特定候選人、政黨造勢、拉抬等助選活動，涉嫌違反《反滲透法》，其中1團15日下午才剛落地回台，團員中4名里長立刻被請到調查局接受訊問。

隨著2024總統大選腳步逼近，境外勢力介入選舉的傳言甚囂塵上，司法機關近日接獲多起檢舉，台北市文山區、信義區、松山區、中正區、萬華區有41名里長，從2023年6月起，分別接受上海市國台辦等單位邀請，前往上海旅遊6、7天，這些里長或獨自前往，或攜家帶眷旅遊，行程與活動安排豐富，但所花團費甚少，大多是落地招待或是費用減免。

北檢由5個專案小組分頭追查，懷疑包含15日才返台落地的第7團在內，這些赴陸里長及親友，接受旅遊資助的同時，疑似在行程中接受對岸人員指示，返台後參與特定選舉造勢場合，或在個人臉書上表態支持特定候選人、政黨，觸犯《反滲透法》、《總統副總統選罷法》。

檢察官15日分別指揮調查局台北市調處、北機站、刑事局、台北市警文山一分局、文山二分局、信義分局、大安分局以及移民署台北專勤隊等8個司法警察機關，搜索6個地方，同步傳喚、約談涉案的41名里長，釐清這7團是個別接受招待，或另有藏鏡人穿針引線，為影響大選而安排旅遊招待。

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