財產申報曝光！民進黨不分區一人身價破3億　洪申翰蟬聯「最窮」封號

▲中華民國會計師公會聯合會理事長黃奕睿。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

中選會今（15日）公布各政黨區域及不分區立委參選人財產申報，在民進黨不分區名單中，排名第18的中華民國會計師公會聯合會理事長黃奕睿擁6筆股票就高達1.07億，加上事業投資、存款等，粗估身價破3億，現任立委洪申翰雖然存款「小幅」上升2萬、來到108萬，但名下無建物、土地及股票的他仍蟬聯民進黨最窮不分區立委。

根據中選會公布財產申報，在民進黨不分區部分，排名第18的黃奕睿的財產申報最吸睛，名下有4筆土地、建物、一輛瑪莎拉蒂，另有3056萬存款、6筆股票共值1億734萬、還有總值130萬的兩張高爾夫球證、事業投資9449萬元，另有2筆債權共7997萬元。

排名第12的「萬老師」郭昱晴則有2筆土地、建物、一輛gogoro、價值60萬的2枚鑽戒、房貸1498萬、3筆保險、無存款、現金、股票、債券。

而名列第三的還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳名下有兩筆土地、建物、兩輛汽車、存款249萬元、股票約值8萬元、基金104萬元、珠寶246萬元、事業投資2300萬元及兩筆保險，債務部分則為房貸3027萬元。

另外，自當選以來蟬聯「最窮立委」外號的現任立委洪申翰，相較去年申報，存款小幅上漲2萬至108萬、現金8千，另有1筆保險，而其名下無不動產、汽車、股票、基金。