台北市41里長遭約談3人交保　王鴻薇批司法介選：不辦詐騙辦里長





▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

距離2024總統大選剩下不到30天的時間，境外勢力介入選舉的傳言甚囂塵上。對於台北地檢署15日指揮多個警調單位，同步搜索、約談台北市41名里長，國民黨立委王鴻薇表示，每次都說到了選舉之前民進黨一定奧步，這麼多的詐騙不去辦， 為了選舉羅織罪名這麼起勁，不就是綠色恐佈，恫嚇里長。

司法機關近日接獲多起檢舉，台北市文山區、信義區、松山區、中正區、萬華區有41名里長，從2023年6月起，分別接受上海市國台辦等單位邀請，前往上海旅遊6、7天，這些里長或獨自前往，或攜家帶眷旅遊，行程與活動安排豐富，但所花團費甚少，大多是落地招待或是費用減免，觸犯《反滲透法》、《總統副總統選罷法》。

為了釐清里長們是個別接受招待或另有藏鏡人穿針引線，企圖影響大選而安排旅遊招待，檢察官15日分別指揮調查局台北市調處、北機站、刑事局、台北市警文山一分局、文山二分局、信義分局、大安分局以及移民署台北專勤隊等8個司法警察機關，搜索6個地方，同步傳喚、約談涉案的41名里長。

根據15日晚間23時59分的最新消息，計有3位里長交保，其餘的里長則是被請回。

對此，國民黨立委王鴻薇15日深夜也透過臉書發文表示，司法檢調大規模約談台北市41位里長，以所謂中國介選的理由偵辦，這是過去前所未有的大動作。

王鴻薇批評，民進黨選在選前一個月如此大張旗鼓，是因為賴蕭在台北市選情落後嗎？司法單位動輒以里長去中國大陸就約談，難道不是另外一種形式的介入選舉嗎?

王鴻薇說，每次都說到了選舉之前，民進黨一定會有奧步，果不其然， 這麼多的詐騙不去辦， 為了選舉羅織罪名這麼起勁，不就是綠色恐佈，恫嚇里長。