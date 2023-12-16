讚侯康貸解決1難題　徐巧芯曝青年買房困境「會懷疑人生」

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人侯友宜提出「青年侯康貸，購屋免頭款」政策，掀起各界討論。國民黨台北市立委候選人徐巧芯直言，年輕人想買房最大的問題不是房貸，而是頭期款湊不出來，甚至因此拖延到買房時機，只能眼睜睜看著房價越來越貴，最後便開始「懷疑人生」，質疑自己是否真的要買房子。

▲侯友宜推出「青年侯康貸，購屋免頭款」政策，主打讓年輕人買得起房。（資料照／記者李毓康攝）

徐巧芯15日在政論節目《大新聞大爆卦》中提到，侯康貸剛被提出來的時候，20至29歲的年輕人可能不太買單，但是大家慢慢思考就會發現，例如年輕人一開始想買一間小套房，可能需要1000萬、1200萬，問題是什麼時候可以賺到頭期款，其實大家不是繳不起房貸，若擁有穩定薪水或是雙薪家庭，負擔房貸是OK的，「問題是一開始的頭期款就湊不出來」。

主持人張介凡聽到這裡也忍不住表示，「那個真的就是爸爸媽媽願意幫個忙，不然很難啦」。徐巧芯接著說道，大部分的人包括她自己，買房都是跟家人借錢才有頭期款，後面的房貸就自己慢慢繳，如果為了存頭期款拖延到買房時機，過了10年發現房價更貴了，「你會開始覺得說真的要買房子嗎？開始懷疑人生。」

徐巧芯直言，侯康貸主打「購屋免頭款」，年輕人就不用當伸手牌跟父母要頭期款，自己就能負擔，可以快速買到房子，這在某種程度上也是鼓勵年輕人儲蓄，況且侯康貸已經將利息減到很少，把錢投到房子裡面就是在存錢，因為房子是不動產，如果日後有需求，不論是做二胎還是賣掉，錢都沒有不見，錢都還在自己身上，只是用房子的形式存起來而已。

最後，徐巧芯提到，民眾有家可以住，當然也會感到比較安心，尤其是已經出社會工作的年輕人，好不容易存到一筆小存款，開始去看房子的時候，就會感覺到這個政策其實是非常實用的。