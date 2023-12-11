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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拒下一代成為不認同國家的蕭美琴　藍喊進國會恢復中華民國課綱

▲國民黨召開「『制度改革聯盟』第二彈！進國會恢復中華民國課綱！」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨召開「『制度改革聯盟』第二彈！進國會恢復中華民國課綱！」記者會。（圖／國民黨提供）

記這鄭佩玟／新北報導

國民黨台北市立委候選人游淑慧、羅智強、徐巧芯今（11）日召開「『制度改革聯盟』第二彈！進國會恢復中華民國課綱！」記者會，質疑現在的課綱大幅度刪減了對中華文化的傳承，更恐怕會教育出像蕭美琴這種不認同中華民國的下一代，希望國人能夠支持恢復中華民國課綱，不要再讓老師出來抱怨課本連《廉恥》都不教，也呼籲更多夥伴共同進立院進行台灣的制度改革。

徐巧芯指出，過去她與羅智強和游淑慧組成的「制度改革聯盟」承諾若進國會將推動反對司法關說立法，今天再度跟大家承諾進國會將恢復中華民國的課綱。我們都不是美國人、沒有美國籍、也沒有要放棄美國籍的苦惱。我們出生以來一直擁有中華民國國籍，中華民國的教育天經地義的要配合中華民國的歷史、文化、語言，所以在課綱修改爭議上，我國要有的課綱自然是遵從中華民國的精神與價值規劃的課綱。

游淑慧表示，民進黨執政後不斷把課綱「去中華文化」化，不只是國文，包括歷史也大規模刪減了中華文化的歷史跟傳承。未來希望課綱回到三個原則：第一，教學品質的堅持。小朋友應該具有的歷史跟語文素養，不應由政治人物說了算，不要把政治人物自己的意識形態拿來影響下一代；第二，文化遺產的珍惜。中華文化不是共產黨文化、也不是共產黨主義，中華文化是兩岸所有人的共同遺產，只有民進黨才這麼笨，不要自己的遺產，就連東京大學的入學考試都有中華文化的古文，全世界都在瘋中華文化，只有民進黨自絕於中華文化，但是當民進黨在批判中華文化的同時，卻都用中文，這是最諷刺的地方！

游淑慧表示，第三個原則是對於國家的認同。不希望台灣的下一代出現像蕭美琴一樣曾經公然對國際友人說「我們已經不再認同中華民國了」。蕭美琴不再認同中華民國，那到底是在選「台灣共和國」的副總統還是中華民國的副總統？還是因為有官做，所以又突然覺得中華民國國籍好稀罕、中華民國國家認同好珍貴？我們不需要再出現會讓下一代對著外國人說不再認同自己國家的教育。

羅智強指出，「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」是過去蘇貞昌的名言，但在民進黨去中華文化化跟去中華民國的歷史教育下，可能大家會問，袁崇煥是誰？行政院副院長鄭文燦很有名的綽號是「胖周瑜」，三國故事在韓國或日本都受到風靡，而日本東京大學入學考題更出現《呂氏春秋》，只有民進黨政府瘋狂的在「去中」化，去的是中華文化、去的是中華民國，其實去的也是台灣文化！台灣文化跟中華文化早已共融為一體，要去就去得徹底一點，請不再認同中華民國的蕭美琴與不肯凍結台獨黨綱的賴清德先把中文廢掉，去的了嗎？這些去中化、去中國文化化、去中華民國化的課綱跟教育，讓孩子失去了歷史底蘊與對文字精髓的掌握，就是我們進立法院要努力改正的，跟意識形態無關！

羅智強表示，很多成語背後有歷史典故，比如韓國瑜曾說，現在提到霍去病，可能還會以為是要賣鬍鬚張的滷肉飯。知道霍去病有一句名言「匈奴未滅，何以家為」嗎？若沒有歷史底蘊，如何理解這句話背後真正的意涵呢？民進黨上台後，努力將各個學校的「禮義廉恥」都拆掉，拆完學校的牌匾不夠，還把顧炎武的《廉恥》也拆了！他有一個助理的名字有一個「胤」字，每次自我介紹都說是趙匡胤的「胤」，但現在卻有點困難了，因為沒有人認識趙匡胤！這坦白講是下一代教育的危機。

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