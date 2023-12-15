民眾黨不分區立委財產申報曝光！　黃國昌土地15筆、建物8筆

▲黃珊珊、黃國昌。（合成圖／記者許靖騏攝）



記者詹宜庭／台北報導

中選會15日公布各政黨不分區立委財產申報表，被列為民眾黨不分區立委第一名的競選總幹事黃珊珊不動產共有3筆土地與3筆建物，存款（指新台幣、外幣之存款）部分則為146萬8497元；而被列為不分區立委第二名的前立委黃國昌，不動產部分有15筆土地、8筆建物（房屋及不動產）、3台汽車，存款（指新台幣、外幣之存款）部分則為401萬5455.55元。

根據黃珊珊所提交的財產申報資料，不動產部分，有三筆土地，分別是兩筆新北市汐止區社后頂小段，以及台北市北投區行義段四小段；另有3筆建物（房屋及不動產），分別是新北市汐止區社后頂小段、台北市北投區行義段四小段，有一台LEXUS牌汽車（含大型重型機器腳踏車）。

黃珊珊的現金（指新台幣、外幣之現金或旅行支票）申報總金額為零；存款（指新台幣、外幣之存款）為146萬8497元，總申報筆數7筆；有價證券總價額為零；珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產為零。

另外，被列為不分區立委第二名的前立委黃國昌，不動產部分有15筆土地、8筆建物（房屋及不動產）、3台汽車（含大型重型機器腳踏車），包括1台LEXUS、1台SSANG YONG、1台BMW。值得注意的是，建物部分有4筆位於新北市汐止區白雲段建號備註112年11月14日領取拆除執照，準備拆除中。

黃國昌現金（指新台幣、外幣之現金或旅行支票）申報總金額為零；存款（指新台幣、外幣之存款）為401萬5455.55元，總申報筆數23筆；有價證券總價額為零；珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產共有6筆，總價額為331萬元。另在保險部分，在妻子高翔與女兒黃柔芸名下共有8筆儲蓄型壽險；無虛擬資產、債權、事業投資，不過妻子高翔名下卻有3筆債務，分別為1筆保單借款、2筆授信，總價額為新台幣1364萬3773元。