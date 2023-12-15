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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲稱白營耶穌會又自比陳定南、蔣經國　賴清德：聽起來有點妄想

▲▼高雄站台喊再破百萬票，賴清德、蕭美琴。（圖／取自賴清德臉書）

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／取自賴清德臉書）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲近期語出驚人，先說自己國防外交要走小英路線，受訪時更自比進化版陳定南、蔣經國，甚至將民眾黨比喻成耶穌會，引起討論。對此，民進黨總統候選人賴清德15日受訪時表示，柯文哲這些話聽起來有點誇大妄想，他當然不是這三個人中任何一個、更不可能三位一體都是他。

柯文哲日前接受專訪時強調，自己在政壇十年，還是給台灣帶來改變，從未有人給這社會帶來這麼多改變，沒有一個縣市長會還債的，堅守財政紀律這麼嚴格的，有很強烈的一個風格，「我應該是那個陳定南的進化版。」他也形容民眾黨像耶穌會。後來受訪時又稱，自己若當選總統，作風會像前總統蔣經國、尤其是他認真的態度，一定每天早早上朝後就開始盯進度。

賴清德今至桃園楊梅為黨籍候選人黃世杰造勢，並接受媒體聯訪，對於媒體追問如何看待柯文哲說法，賴清德聽到問題為之咋舌，他表示，柯文哲這些話聽起來有點誇大妄想，他當然不是這三個人中任何一個、更不可能三位一體都是他。

而柯文哲接受專訪談及兩岸關係也稱，為什麼要製造敵人？醫生最大缺點就是把所有人當好人，若一開始就採取刺蝟的態度，會失去更多朋友，「所以偶爾被騙一兩次就算了。」

對此，賴清德回應，更不應該把台灣民主憲政體制當作對中國挑釁、任何事情都歸責台灣，完全沒有看到中國對台灣文攻武嚇，這是競選總統者不該有的心態。

對於柯文哲稱應該加入RCEP、不該妄想加入CPTPP，賴清德表示，CPTPP跟RCEP做比較的話，CPTPP當然是更高標準的區域經濟體，而RCEP由中國控制，CPTPP則由西方民主陣營主導，以台灣立場來說，應該優先加入CPTPP，也得到日本跟美國一些國家的公開支持，有信心未來加入CPTPP。

賴也補充，至於RCEP除非接受中國要求的一國兩制、九二共識，否則如何得到中國支持加入？柯文哲提出這樣的主張，應該跟大家說明如何得到中國支持，這樣比較完整。

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