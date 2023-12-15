遭親信爆賄選黑歷史！賴競辦否認　謝龍介要賴清德自己出來說清楚

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／賴清德競選總部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨總統候選人賴清德近日遭過去的親信王敏行爆料，指賴清德在2010年的台南市議長選舉中，曾涉及以每票百萬元的價碼賄選議員，以影響議長選舉結果。對此，賴清德競辦發言人陳世凱14日表示，絕對不可能，一聽就知道是假的，然而，國民黨不分區立委候選人謝龍介今（15日）仍喊話賴清德，要賴清德用過去面對許多質疑時的態度，自己站出來把事情說清楚。

王敏行爆料，賴清德在2010年台南升格後的首屆議長選舉中，曾介紹前議長黃郁文給欲參選議長的民進黨議員賴美惠，並由黃郁文以每票高達100萬元的價碼，拉攏5名國民黨及無黨籍議員來支持賴美惠。

▲賴清德曾經的親信王敏行。（圖／高思博提供）

面對這樣的指控，賴陣營14日透過發言人陳世凱回應，絕對不可能，一聽就知道是假的，並提到，每一次台南正副議長選舉，檢調單位都會立案調查，賴美惠沒有涉及任何賄選，「選舉期間這種爆料，就是為了影響選舉而來，非常不應該」。

然而，賴清德競辦的回應，似乎沒有成功滅火。謝龍介今日即表示，在這件事情上，他認為賴清德應該出來說清楚到底有沒有，而不是到現在還在考慮提告。

▲國民黨立委候選人謝龍介。（圖／記者許靖騏攝）

謝龍介說，王敏行過去是賴清德的親信，也是賴清德的五人核心小組成員之一，那為什麼現在反目成仇？而且王敏行已經至地檢署調查站自首、做筆錄。

謝龍介強調，「我們要的是清廉、乾淨的民主政治」，接著謝龍介轟賴清德，一手指著別人，結果今天被親信出來指控涉及議長選舉賄選。

最後，謝龍介質疑，依照過去賴清德的「習性」就是馬上出來回應，為什麼現在被發言人問此事時，居然是回應還在考慮要不要提告？「清德兄，這不是我認識的你啊」。