快訊／類同額競選？王家貞不符參選資格　林俊憲：沒有一絲一毫喜悅

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者林東良翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

中選會15日審定立委參選人參選資格，台南市第5選區國民黨提名的王家貞，因緩刑期未滿被取消參選資格，其競選對手、現任立委林俊憲表示，自己內心沒有一絲一毫喜悅，因為這代表盡全力競爭的主要對手居然只有這種程度，簡直不把選民當一回事。至於對手指控這是惡法，林也回應，相關修法在立院獲得高度共識，國民黨20幾席立委都按贊成，怎麼好意思批評？

王家貞議員因偽造文書案正在緩刑中，不符《公職人員選舉罷免法》規定，無法參選。林俊憲表示，這是法律問題、不是政治問題，就尊重相關單位依法裁決，緩刑期間不得登記為候選人，這是立法院修法時高度共識，陳以信陪王家貞開記者會自己真的嚇一跳 當時提案緩刑不得參選，陳以信還有游毓蘭是按贊成的、國民黨20幾席委員都按贊成，這不是民進黨修惡法、違憲，國民黨跟民進黨提案從嚴修選罷法，陳以信也按贊成怎麼好意思批評？

林俊憲指出，自己不針對王女士的私事評論，但是國民黨居然還有臉出來批評修法，就無法接受了。陪王家貞召開記者會痛批「惡法」的兩位立委，陳以信、游毓蘭，難道忘了今年5月立法院審查選罷法時，國民黨的修正動議幾乎照抄民進黨版本，同樣主張緩刑不得參選，兩位不正是投同意的28位國民黨立委之一嗎？

林俊憲質疑，自己修的法卻說是「惡法」，那國民黨立委豈不是做惡的「惡人」？究竟是忘記了，還是根本不清楚自己在投什麼，看都沒看就按下去？國民黨提名立委參選人出這種大笑話也就算了，連在任的立委都搞不清楚自己在做什麼，這種立法素質，若真的讓他們過半，只能用災難來形容。

林俊憲表示，王女士無法參選，自己內心沒有一絲一毫喜悅，因為這代表盡全力競爭的主要對手居然只有這種程度，簡直不把選民當一回事，國民黨不僅愧對台南人、更愧對台灣民主，連正常參加選舉都辦不到，還想執政，百年大黨淪落至此，哀哉！

林俊憲指出，無論對手鬧什麼笑話，自己都不會改變自己的選舉步調，照既定規劃走到最後一刻，全力爭取更多人支持。身為連任者不只是與對手競爭，更是讓所有選民為這8年來爭取的建設政績打分數。所以要懇請大家一定要出來投票，選票有3張，剩下2張總統票和政黨票，每一票都很關鍵，絕不能因此而鬆懈。