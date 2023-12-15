柯粉搶下賴競總開票日路權　賴清德：若情況對調自己會請支持者歸還

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／賴清德競選總部提供）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲發言人陳智菡14日證實，有支持者搶下1月13日民進黨中央黨部前的北平東路路權。讓民進黨總統候選人賴清德「開票之夜」可能被影響。對此，賴清德15日受訪時回應，若是本黨支持者申請到民眾黨競選總部路權，自己會請支持者把路權歸還民眾黨，當然還是希望在競總前面開票，跟支持者共同迎接勝利。

2024大選選前之夜、開票之夜地點成為各黨交鋒所在，民眾黨指出，有柯粉不滿民進黨台北市黨部主委張茂楠批評柯營塞不滿凱道，還說「沒那個屁股吃那個瀉藥」等言論，所以憤怒地在台北市14日0時開放申請2024年1月13日「開票（勝選）之夜」場地路權時，瞄準民進黨總統候選人賴清德競選總部前的北平東路路權，而且還順利取得成功。

陳智菡提及，該路段路權申請純粹為支持者自發行為，應予以尊重，主管機關更不應洩露申請人相關資訊，「我們可以理解各方都希望順利舉辦活動的心情，因此若民進黨有需求，我們也願意代為向支持者協調。」

賴清德今至桃園楊梅為黨籍候選人黃世杰造勢，並接受媒體聯訪，對於媒體詢問路權一事，賴回應，如果是本黨支持者申請民眾黨競選總部路權，自己會請民進黨支持者把路權歸還民眾黨，政黨歷年開票都在競選總部辦活動，這樣才算合理。

賴清德指出，1／12會在台南跟新北舉辦造勢做最後衝刺、爭取國人支持，1／13當然希望在競總前面開票，跟支持者共同迎接勝利。

而賴清德競選總幹事潘孟安日前強調，尊重各政黨的安排，賴營會根據規劃有所因應，台灣也已經經歷多次大選，選舉是民主嘉年華，相信民眾都會保持著民主的精神共同參與。

