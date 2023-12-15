朱立倫參加129週年黨慶　疾呼馬文君連任、游顥當選藍軍就過半

▲國民黨主席朱立倫出席南投縣黨部129周年黨慶活動。（圖／國民黨南投縣黨部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選倒數衝刺，國民黨南投縣黨部14日舉辦「建黨129週年黨慶活動」，黨主席朱立倫出席時為藍委馬文君抱屈，指對手全黨動員將她抹黑抹紅，但她為人正派會做事、絕對經得起考驗，也認為另一名立委參選人游顥為關鍵席次，只要游顥當選、國民黨在國會就會過半。

昨天活動於南投市登場，由黨部代理主委暨不分區立委參選人廖怡琇主持，包括黨主席朱立倫、副秘書長江俊霆、組發會主委暨不分區立委參選人許宇甄主任委員、副主委韋渝惠等，與縣長許淑華、立委馬文君、中央評議委員暨前縣長林明溱及立委參選人游顥、馬文君，縣議會副議長潘一全等黨籍縣議員、鄉鎮市長等各級民代，共數百位黨員齊聚；朱立倫親自表揚資深黨員與績優幹部，並與許淑華等代表唱生日快樂歌、切蛋糕，慶祝國民黨129週年生日快樂，最後在「凍蒜」聲中，將黨慶活動氣氛炒到最高點、展現團結士氣。

朱立倫指出，前縣長林明溱多年任期非常辛苦，因為中央執政的民進黨看不見、輕視南投，造成南投沒有建設、農產品賣不出去、觀光客更進不來，而南投產業是靠觀光支撐，過去在馬英九執政時代，一年千萬觀光客是必然的，結果今年只有600萬；他表示去年眾人團結一致將讓縣長許淑華、縣議員及鄉鎮市長們高票當選，希望南投鄉親在明年元月13日也集中選票支持侯友宜、趙少康當選總統和副總統，國民黨重返執政之後，讓許淑華所有政策通通都能實現。

朱立倫也說，立法委員決定所有國家預算、法案及政策，因此馬文君一定要高票連任、游顥也一定要當選；而這次國民黨推出有史以來，最強、最專業、最年輕的全國不分區立委名單，他呼籲讓排名第9名的「草屯媳婦」許宇甄為南投增加一席立委，反觀民進黨是用派系分配名單，絕對無法受到國人肯定。

廖怡琇表示，林明溱於今年立委補選期間被民進黨攻擊抹黑，她感到非常不捨，這次國民黨派出海龍蛙兵出身的戰將游顥，一定會打贏這局選戰；民進黨也對即將邁入五連霸的馬文君窮追猛打，不斷抹黑、抹紅、造謠，說她在國造潛艦案洩密賣台，又批評其父30年前所留下的房子是違建，反觀對手蔡銘軒住家兼服務處本身就是大違建，反酸如果副總統賴清德能帶頭拆除違建、蔡銘軒也要跟進，這也是南投縣民所期待的。