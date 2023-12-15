　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜雲林掃街！民眾高喊凍蒜　參拜西螺太平媽祖祈求台灣平安

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨總統候選人侯友宜今（15）日南下雲林，在縣長張麗善陪同下前往虎尾、土庫、斗六、斗南、西螺等鄉鎮掃街拜票，傍晚16時許前往西螺福興宮參拜太平媽祖，廟方由董事長楊文鐘代表贈與「濁水溪守護神限定版乖乖」及蘇慧綿藝術家「慈悲太平媽」蠟筆畫，與繡上侯友宜姓名的太平媽祖紀念帽。

▲總統候選人侯友宜南下雲林掃街，前往西螺福興宮參拜太平媽祖祈求「天下太平」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮董事長楊文鐘代表廟方贈予總統候選人侯友宜「慈悲太平媽」蠟筆畫與繡上侯姓名的太平媽祖紀念帽，侯友宜開心將帽子戴上。（圖／記者蔡佩旻攝）

侯友宜致詞表示，感謝雲林許多鄉親今日一天的陪伴，來到西螺福興宮參拜太平媽祖，就像參選，為的就是「天下太平、台灣太平、國泰民安」，抱著此心願與雲林立委候選人邱良閱攜手合作用媽祖的精神保護台灣安全、人民平安。侯友宜說，今天總早上到下午都看到雲林與鄉親在縣長張麗善帶領下發展進步。

▲總統候選人侯友宜南下雲林掃街，前往西螺福興宮參拜太平媽祖祈求「天下太平」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲總統候選人侯友宜前往西螺福興宮參拜太平媽祖祈求「天下太平」。（圖／記者蔡佩旻攝）

侯友宜提到，「近年發生許多事情，盼此次選舉藉大家的力量來改變，讓台灣有更多期待與希望，也在太平媽祖庇佑下全民安康」。張麗善表示，「相信大家勇敢站出來就是希望未來能在侯友宜總統帶領下安心、安全、安定生活，這是我們共同的期待，投票日接近，呼籲鄉親也一起為侯友宜拉票」。

▲總統候選人侯友宜南下雲林掃街，前往西螺福興宮參拜太平媽祖祈求「天下太平」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲總統候選人侯友宜西螺福興宮參拜，現場鄉親狂喊「凍選」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲總統候選人侯友宜南下雲林掃街，前往西螺福興宮參拜太平媽祖祈求「天下太平」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲總統候選人侯友宜前往西螺福興宮參拜太平媽祖，儀式簡單隆重，隨後在縣長張麗善、立委候選人邱良閱陪同下於西螺鎮掃街拜票。（圖／記者蔡佩旻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►藍營雲林成功整合！挺郭派張榮味現身　同框侯友宜比3喊凍蒜

►「南部選情已加溫！」　張麗善：人民的期待都寄託在侯友宜身上

►合體比3喊凍蒜！　張榮味：我全力支持侯友宜

►第一桶金由政府銀行擔保！侯友宜：侯康貸就是讓年輕人買得起房


 

ET快訊
民眾黨不分區立委財產申報曝光！　黃國昌土地15筆、建物8筆
快訊／北市41里長爽玩大陸！觸《反滲透法》遭約談
范逸臣、田中千繪「帶兒子同框」　公開現身
周海媚最後工作照曝光！去世前一個月留優雅身影
神奇驚悚片！聯結車輪胎脫落「轉不停」　砂石車+重機嚇壞急閃
蕭敬騰認「一見鍾情」　羞喊：第一眼就覺得她超正！
橘色惡魔最後演出淚崩！搭機前感言：即使回日本，也離不開台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨不分區立委財產申報曝光！　黃國昌土地15筆、建物8筆

柯文哲稱白營耶穌會又自比陳定南、蔣經國　賴清德：聽起來有點妄想

朱立倫參加129週年黨慶　疾呼馬文君連任、游顥當選藍軍就過半

侯友宜雲林掃街！民眾高喊凍蒜　參拜西螺太平媽祖祈求台灣平安

快訊／類同額競選？王家貞不符參選資格　林俊憲：沒有一絲一毫喜悅

中選會認定王家貞不符參選資格　國民黨抗議：支持一切救濟訴訟

陸突襲認定台灣構成貿易壁壘　賴清德批公然介選：應循WTO機制解決

遭親信爆賄選黑歷史！賴競辦否認　謝龍介要賴清德自己出來說清楚

與兒少代表力挺王婉諭！　《魔法阿嬤》導演喊：一起把她送進國會

藍營雲林成功整合！挺郭派張榮味現身　同框侯友宜比3喊凍蒜

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

摩天輪、高美濕地活春宮 女主角不起訴｜20231214 ET午間新聞

民眾黨不分區立委財產申報曝光！　黃國昌土地15筆、建物8筆

柯文哲稱白營耶穌會又自比陳定南、蔣經國　賴清德：聽起來有點妄想

朱立倫參加129週年黨慶　疾呼馬文君連任、游顥當選藍軍就過半

侯友宜雲林掃街！民眾高喊凍蒜　參拜西螺太平媽祖祈求台灣平安

快訊／類同額競選？王家貞不符參選資格　林俊憲：沒有一絲一毫喜悅

中選會認定王家貞不符參選資格　國民黨抗議：支持一切救濟訴訟

陸突襲認定台灣構成貿易壁壘　賴清德批公然介選：應循WTO機制解決

遭親信爆賄選黑歷史！賴競辦否認　謝龍介要賴清德自己出來說清楚

與兒少代表力挺王婉諭！　《魔法阿嬤》導演喊：一起把她送進國會

藍營雲林成功整合！挺郭派張榮味現身　同框侯友宜比3喊凍蒜

一眼看出偷吃！徵信社揭「出軌4大徵兆」　手機這樣放絕對有詭

麗晶精品年賺70億元破歷史新高　Quiet Luxury風潮瀰漫高端市場

劉時豪續留味全或轉隊　牽動福來喜重返中職機率

王大陸「男人要強」前輩面前搶字卡　阮經天吐槽：選什麼就缺什麼

聯新醫院為癌末病患圓夢　魏德聖在816病房放電影《BIG》陪伴

「高雄最兇車禍」相撞瞬間曝　正妹越線直衝胸口受傷...網友超心疼

新報告出爐！　一張表看總統候選人「氣候與能源政策大檢核」

艾瑪華森吐息影5年真實心境　獲更多自由：我很高興離開鎂光燈！

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　天蠍散發魅力

重視跨年住宿安全　南消第五大隊辦理飯店自衛消防避難演練

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

政治熱門新聞

8立委參選人不合格　台南第5選區國民黨王家貞失格、林俊憲得利

余天傳退出綠營輔選　黃揚明曝原因

新竹台積電占耗電量5%？查核中心打臉柯文哲

藍營內參民調侯康領先　1地區贏很多

沈富雄力推趙少康去中山女高：很有效

美麗島民調／差距縮小！侯康僅輸賴蕭4個百分點　北北基桃竹苗全領先

網酸「脫衣賣肉」沒在怕！黃捷將現身動漫祭

為不分區負氣拒站台輔選？　余天稱跟那無關：政治問題不要問我

中選會公告總統副總統候選人名單　明年1月3日起不得發布民調

侯友宜：若當選立即開辦侯康貸

擁美國社會安全碼遭質疑　蕭美琴：永久的「跟國籍是兩回事」

獨／選戰倒數！朱立倫All-in衝刺侯友宜選情　凌濤任競選發言人

專訪柯文哲後曝感想　范琪斐：隨便說話真的是很嚴重的問題

快訊／趙少康：賴清德拆老家違建　我就辭中廣董事長

更多熱門

相關新聞

即／被招待大陸旅遊！北市41里長遭約談

即／被招待大陸旅遊！北市41里長遭約談

台北地檢署15日指揮多個警調單位，同步搜索、約談台北市41名里長，其中文山區劉姓、曾姓等3名里長辦公室與處所遭到搜索。檢警調懷疑，這些里長從6月起，分7個團次，接受招待前往大陸上海等地免費旅遊，返台後再為特定候選人、政黨造勢、拉抬等助選活動，涉嫌違反《反滲透法》，其中1團15日下午才剛落地回台，團員中4名里長立刻被請到調查局接受訊問。

朱立倫疾呼馬文君連任、游顥當選　讓藍軍國會過半

朱立倫疾呼馬文君連任、游顥當選　讓藍軍國會過半

藍營歸隊！張榮味現身同框侯友宜　比3喊凍蒜

藍營歸隊！張榮味現身同框侯友宜　比3喊凍蒜

「南部選情已加溫！」　張麗善：人民的期待都寄託在侯友宜身上

「南部選情已加溫！」　張麗善：人民的期待都寄託在侯友宜身上

合體比3喊凍蒜！　張榮味：我全力支持侯友宜

合體比3喊凍蒜！　張榮味：我全力支持侯友宜

關鍵字：

2024總統大選2024侯友宜張麗善雲林2024立委選情2024縣市立委2024雲林縣立委邱良閱影音

讀者迴響

熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

北京地鐵斷2半人疊人！他目睹孕婦被壓到骨折

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

資生堂千金3度隆乳！

8立委參選人不合格　台南第5選區國民黨王家貞失格、林俊憲得利

即／基隆仁愛區「一棟房屋坍塌」！　警封鎖現場

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

Pornhub年度熱搜曝　用戶最愛這時間看A片

快訊／麥當勞宣布喊漲！

和哥哥吃飯！妹子「被當小三潑紅茶」超傻眼

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面