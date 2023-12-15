侯友宜雲林掃街！民眾高喊凍蒜　參拜西螺太平媽祖祈求台灣平安

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨總統候選人侯友宜今（15）日南下雲林，在縣長張麗善陪同下前往虎尾、土庫、斗六、斗南、西螺等鄉鎮掃街拜票，傍晚16時許前往西螺福興宮參拜太平媽祖，廟方由董事長楊文鐘代表贈與「濁水溪守護神限定版乖乖」及蘇慧綿藝術家「慈悲太平媽」蠟筆畫，與繡上侯友宜姓名的太平媽祖紀念帽。

▲西螺福興宮董事長楊文鐘代表廟方贈予總統候選人侯友宜「慈悲太平媽」蠟筆畫與繡上侯姓名的太平媽祖紀念帽，侯友宜開心將帽子戴上。（圖／記者蔡佩旻攝）

侯友宜致詞表示，感謝雲林許多鄉親今日一天的陪伴，來到西螺福興宮參拜太平媽祖，就像參選，為的就是「天下太平、台灣太平、國泰民安」，抱著此心願與雲林立委候選人邱良閱攜手合作用媽祖的精神保護台灣安全、人民平安。侯友宜說，今天總早上到下午都看到雲林與鄉親在縣長張麗善帶領下發展進步。

▲總統候選人侯友宜前往西螺福興宮參拜太平媽祖祈求「天下太平」。（圖／記者蔡佩旻攝）

侯友宜提到，「近年發生許多事情，盼此次選舉藉大家的力量來改變，讓台灣有更多期待與希望，也在太平媽祖庇佑下全民安康」。張麗善表示，「相信大家勇敢站出來就是希望未來能在侯友宜總統帶領下安心、安全、安定生活，這是我們共同的期待，投票日接近，呼籲鄉親也一起為侯友宜拉票」。

▲總統候選人侯友宜西螺福興宮參拜，現場鄉親狂喊「凍選」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲總統候選人侯友宜前往西螺福興宮參拜太平媽祖，儀式簡單隆重，隨後在縣長張麗善、立委候選人邱良閱陪同下於西螺鎮掃街拜票。（圖／記者蔡佩旻攝）