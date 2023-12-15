謝國樑認證「黑道」卻入藍小雞後援會　鄭文婷批雙標：應跟蔡適應道歉

▲基隆市長謝國樑。（資料照／記者郭世賢翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

去年九合一大選中，國民黨籍基隆市長謝國樑、民進黨候選人蔡適應吵得不可開交，謝更指控蔡適應選舉後援會「染黑」，然而，國民黨基隆立委候選人林沛祥近日成立後援會，名單卻驚見謝國樑所批「黑道」人士。民進黨立委候選人鄭文婷15日質疑，謝去年罵這些人是黑道，林卻納入後援會，怎不見謝國樑站出來罵林沛祥「黑道利益結合體」？如果他們不是黑道，要不要跟蔡適應道歉？

鄭文婷指出，林沛祥近日將成立「老茶後援會」，名單驚見去年被謝國樑稱為黑道的人士，現在卻被林沛祥延攬擔任後援會幹部，其中包括林沛祥的爸爸、前市長林水木成立的老茶協會成員，「林沛祥站出來說清楚，被謝國樑指稱為黑道的這些幹部是不是黑道？」

鄭文婷痛斥，去年選舉時，謝國樑攻擊蔡適應後援會名單內有「黑道」人士，惡意潑髒水全面抹黑蔡適應。現在林沛祥把這些被罵是黑道的人納入後援會要角，怎不見謝國樑站出來罵林沛祥是與「黑道利益結合體」？如果他們不是黑道，謝國樑要不要跟蔡適應道歉？

鄭文婷質疑，林沛祥的後援會重要人士，去年選舉時被謝國樑辱罵是黑道，作何感想？現在把他們納入後援會，「表示你也認為他們沒問題！所以你也認同去年謝國樑是惡意污衊蔡適應嗎？你要不要對被污衊的成員道歉。」

鄭文婷強調，國民黨一向雙重標準，過去不支持你的就是黑道，現在支持你的就是「泡茶喬事」的好朋友，為了選舉有夠難看，喝茶本來是一件健康的事，遇到國民黨就有一種喬味，林沛祥要不要把這個老茶後援會改成老「喬」後援會。

