「南部選情已加溫！」　張麗善：人民的期待都寄託在侯友宜身上

▲侯友宜到雲林車掃，張麗善陪同車隊掃街。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／雲林報導

國民黨總統候選人侯友宜今（15）日到雲林掃街拜票，雲林縣長張麗善站在車隊一路陪同。張受訪時提到，侯友宜在南部的選情已慢慢加溫，雲林人感受到侯友宜的熱情、誠懇、純樸，侯總是傾聽民意，把民意化做政策一一執行，人民的期待都寄託在侯友宜、趙少康身上，盼明年能帶領人民走向寬廣的道路。

侯友宜15日至雲林拜票，途經雲林縣虎尾鎮、土庫鎮、斗南鎮、西螺鎮，以及斗六市，行程內容包括站上車隊掃街以及參拜途經的廟宇，總計有8個公開行程，從早上10時跑到傍晚5時，共7個小時的鐵人行程全力衝刺。

張麗善表示，有史以來沒有總統這樣親自下鄉這樣掃街拜票的，所以我非常感動，雲林人是非常重情重義的，尤其侯友宜出身嘉義縣，就在雲林隔壁，所以算是我們自己人。

張麗善提到，今天侯友宜走的都是基層，他爸爸是肉販，在菜市場的肉攤長大，所以對於基層百姓的民意，侯友宜都能體會、了解，所以他提出的政見都非常符合民意，貼近民情，這也是她極力支持侯友宜最重要的原因。尤其侯友宜是從始至終最認同中華民國，對台灣更有高度認同感，他們的主張就是不統，不獨，不武，並希望世界和平，讓大家能夠安心、安全、安定生活，這是所有台灣鄉親的目標，大家把所有希望寄託在侯友宜、趙少康這組國民黨候選人身上。

張麗善說，現在選情已經逐漸加溫，以前大家對侯友宜不是很認識，也不是熟悉，但是最近侯友宜提出的政見，大家慢慢知道侯友宜是站在民意這一方，現在接受侯友宜的人越來越多，而且今天上午在雲林掃街，很多鄉親很多民眾都勇於把手舉出來，比出侯友宜的三號手勢。

