侯友宜影片揭思覺失調患者姓名、長相　王婉諭：別為選舉傷害病友

▲侯友宜、趙少康回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康昨召開「回顧台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，在臉書公布的影片，曝光了患者的長相與姓名，被質疑觸犯《精神衛生法》，侯辦表示會虛心檢討。對此，時代力量立委王婉諭5日表示，精神疾病去污名化，是台灣社會走了非常多年的路，請不要為了選舉而再次傷害病友。

對於侯友宜競選團隊公布影片，侯辦發言人李利貞回應，記者會的重點是呼籲國人注重心理健康，記者會中參與人員並沒有提及當事人名字。對於引用當年的新聞影片，不夠周全的部分都已調整。若有不慎違反規定的地方，會虛心檢討，一切依法辦理。

王婉諭表示，侯市長與趙少康共同召開記者會，講述當年他們曾共同參與的「思覺失調症患者狹持公車」事件，藉此凸顯兩人合作無間的精神，並提出了「年輕族群心理健康支持方案」的相關政策內容，「對於國民黨終於願意一起來重視心理健康的議題，我願給予肯定。」

王婉諭指出，侯友宜記者會後在臉書發布的影片中，卻把這個案件中，已經被判無罪、監護處分執行完畢多年的病友名字、長相，再一次的揭露出來。這個舉動，不僅再次傷害到病友，更對於精神疾病的去污名化毫無幫助，甚至還有違反了《精神衛生法》相關規範的疑慮。

對於侯友宜團隊將影片緊急下架，王婉諭指出，仍希望侯友宜應該出面說明清楚，精神疾病是許多人心中永遠的痛，更是台灣社會必須共同面對的難關，我希望侯市長真的能看見病友們的困境，而不是單純拿來做為選舉的宣傳工具。精神疾病去污名化，是台灣社會走了非常多年的路，請不要為了選舉而再次傷害病友。