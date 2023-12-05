Toyz頒獎統神罵販毒狗　藍小雞嘆「統毒戰」：民進黨不用負責？

▲統神拒絕領獎並搶MIC怒嗆Toyz。（圖／翻攝自YouTube／CTESA）

記者鄭佩玟／台北報導

電競界年度盛事「2023星光電競大賞」昨盛大舉辦，怎料主辦方邀Toyz頒獎給統神，讓不知情的他當眾發怒，大罵「販毒狗」。國民黨立委參選人林家興今（5）日在臉書上以「統毒之爭」為題，稱統神是在現場唯一敢講出離譜現況的人，教育部體育署指導的活動，卻讓一審判決有罪的販毒犯當頒獎嘉賓，甚至還獲得教育部千萬補助，政府螺絲真的鬆了。

針對事件爭議，體育署坦言，星光電競大賞頒獎典禮活動發生安排不適宜人員擔任頒獎人之事件，體育署後續將加強輔導該協會，避免類似情事再度發生，強調運動競技絕不能與毒品畫上等號，政府對毒品零容忍的決心也不容質疑。

林家興指出，主辦單位撇清說這是統神、Toyz之間私人恩怨，電競大賞活動沒有接受教育部直接補助，但事實上，根據「教育部體育署對民間團體及個人補(捐)助經費核定明細」公開資料，教育部運動基金3年來捐助該協會破千萬。

林家興說，破千萬的納稅錢支持台灣電競，當然是美事一樁，電競運動協會也為台灣電競發展做出非常多貢獻，值得大家關注與鼓勵，但顯然教育部有責任跟義務把關與謹慎使用納稅人的寶貴稅金，身為指導單位的教育部更是螺絲鬆了，才會出現這種令人傻眼的情況，呼籲部長潘文忠出來面對。

林家興質疑，民進黨任內社會治安嚴重惡化，黑金詐欺槍毒盛行，如今更出現教育部指導的活動直接找販毒被判刑的人都可以公開擔任頒獎人，民進黨的立委還在睡覺嗎，他的對手、現任綠委何欣純長年在教育委員會，請問對民進黨執政下毒品氾濫、教育部失職的問題該不該負起責任？