藍白合涉搓湯圓列被告！　侯友宜：用司法手段浪費司法資源

▲侯友宜里長侯援會 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台北報導

「藍白合」日前由侯、朱、柯、馬4人簽訂6項協議，但遭獨派團體台灣國日前赴北檢提告，直指四人涉犯違反總統副總統選舉罷免法第84條「搓湯圓條款」，台北地檢署昨日已正式簽分「選他字案」偵辦。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（5）日駁斥，民進黨到了選舉真的都沒有招數了，兩黨合作沒有期約也沒有賄選也沒有不當利益，怎麼用司法手段浪費司法資源呢？完全誤導視聽。

侯友宜今天出席「民意第一線！侯友宜里長侯援會」，對於侯友宜、朱立倫、馬英九及柯文哲四人因藍白合會議，被列為被告。侯友宜說，民進黨到了選舉都沒有招數了，連他這種「台灣土雞」，一輩子顧台灣，民進黨還想要抹紅，用政治黑手介入選舉沒有必要，更何況，兩黨合作沒有期約、沒有賄選，更沒有利益交換，怎麼用用司法手段浪費司法資源，痛批完全誤導視聽。

至於葛來儀等人呼籲賴清德，若當選應凍結台獨黨綱，但賴清德今天說，葛來儀的發言被在野黨斷章取義。侯友宜說，台海和平是國際友人、國內最關心的議題，賴清德支持台獨，讓全世界及台灣人民非常恐慌，這是不爭的事實，賴清德到了選舉，騙來騙去轉來轉去，「賴清德你是台獨工作者，你是引戰嗎？你應該要說清楚」。