村里長跨海接受陸免費招待　綠示警：相關行為涉違《反滲透法》

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中共介台大選越發多元，日前招待透過里長招待里民赴中旅遊，更在行程中更指導投票取向，甚至依行政區分工。民進黨團5日表示，《反滲透法》規定相當嚴格，免費接受境外勢力招待又被指示要投給誰，這些行為都觸犯《反滲透法》，期待各陣營候選人站出來，一起呼籲民眾遵守國家法律。

對於中國介選旅遊團，民進黨團幹事長劉世芳表示，中國出上百旅遊團、上千個村里長都在內，上海台辦負責台北市村里長、北京台辦負責高雄、山東台辦負責新北、廣西台辦負責花蓮、安徽台辦是基隆、武漢台辦是苗栗、重慶台辦專責彰化與南投，未來這些資料也會陸陸續續出來。

劉世芳納悶，不管出幾團，為何被邀請過去的幾乎都是國民黨籍村里長？請問侯友宜、趙少康為何對這樣的介選都不說話？難道這不是介選手段之一嗎？相關資訊都是由參與村里長慢慢透露，這樣基層滲透狀況已經非常嚴重，若依法有據會按照反滲透法處理，也呼籲交通單位，必須查清承擔旅遊團是否符合現在規範。

劉世芳指出，相關地方台辦聯絡基層村里長時，甚至有中部地區某地方政府高級官員介入，透過仲介方式提供名單，非常納悶中國怎麼會知道的那麼仔細，哪個村里長是國民黨籍都掌握很清楚，若沒有一些台灣地方政府配合，有可能拿到那麼準確的資訊？

劉世芳直言，這部分一定會讓大家質疑，中國介選手法越來越細緻、精準，請問趙少康、侯友宜有沒有回應，還是認為行之有年、大家都習以為常？

民進黨團書記長莊瑞雄表示，剩下30幾天正副總統跟立法委員就要選舉，反滲透法規定相當嚴格，不管是現任里長或鄰長，免費接受境外勢力招待又被指示要投給誰，這些都觸犯反滲透法，法務部跟各地檢調都有嚴密掌控，呼籲民眾不要誤觸法網，期待各陣營應該站出來呼籲民眾，一起遵守國家法律。