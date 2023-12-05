批侯競辦百分百告不成　邱毅預告要反擊

▲前立委邱毅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

前立委邱毅與媒體人毛嘉慶，日前上網紅比特王的網路直播節目時，多次明示暗指國民黨總統參選人侯友宜靠「黑道喬事情累積財富」，副總統參選人趙少康「在中廣有不法所得」，5日遭到侯友宜競選辦公室提告。邱毅認為，控告內容百分百告不成，而他今天下午就會對侯友宜、趙少康提出誣告之訴，並對所提即所謂對方涉及黑道喬事及中廣賤賣案予以告發。

侯友宜競選辦公室發言人呂家愷與律師簡榮宗、葉慶元，針對邱毅、毛嘉慶、Bit King比特王出任務的負責人及編輯等人，因散佈不實言論意圖使人不當選，在接受國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康委任下，以《刑法》第310條第2項、《總統副總統選舉罷免法》第90條，至台北地方檢察署按鈴申告。

呂家愷說，邱毅和毛嘉慶是在11月30日的《Bit King比特王出任務》節目中，影射侯友宜是「有牌照的賊頭」，「一個月要送多少規費給侯組長」，另外以「空手套白狼」、「買空賣空」等話語，影射趙少康在中廣有不法所得，損害了國民黨的政府總統參選人聲譽和選情。

呂家愷強調，透過假訊息來打擊對手的選情，是綠營一貫的選舉操作手法。侯友宜以及趙少康絕不會漠視相關的選舉操作，只要有人敢散佈謠言，總部絕對「來一個，告一個」。希望這次總統大選能回到政策辯論，而不是又成為抹黑、抹紅的泥巴戰。

邱毅表示，熟悉司法攻防的律師一定很清楚，他在節目上提到的都是可受公評之事，本屬受言論自由保障的客觀評論，在法律上屬於「不罰」。另外，這兩件事皆有所本，侯友宜有沒有涉及與黑道喬事，這是趙少康公開講的，指他弟弟趙少威在澳門惹上黑道，勞煩時任桃園警察局長的侯友宜與黑道擺平，所以他欠了侯友宜人情。至於中廣出售事全台皆知，而賤賣中廣事早已明載在檢察官起訴馬英九「三中案」的內容中，而趙少康扮演之角色也普遍被質疑，違反正常商業交易的常規，因此，他會在法律上予以回應。