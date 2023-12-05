　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批侯競辦百分百告不成　邱毅預告要反擊

▲邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立委邱毅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

前立委邱毅與媒體人毛嘉慶，日前上網紅比特王的網路直播節目時，多次明示暗指國民黨總統參選人侯友宜靠「黑道喬事情累積財富」，副總統參選人趙少康「在中廣有不法所得」，5日遭到侯友宜競選辦公室提告。邱毅認為，控告內容百分百告不成，而他今天下午就會對侯友宜、趙少康提出誣告之訴，並對所提即所謂對方涉及黑道喬事及中廣賤賣案予以告發。

侯友宜競選辦公室發言人呂家愷與律師簡榮宗、葉慶元，針對邱毅、毛嘉慶、Bit King比特王出任務的負責人及編輯等人，因散佈不實言論意圖使人不當選，在接受國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康委任下，以《刑法》第310條第2項、《總統副總統選舉罷免法》第90條，至台北地方檢察署按鈴申告。

呂家愷說，邱毅和毛嘉慶是在11月30日的《Bit King比特王出任務》節目中，影射侯友宜是「有牌照的賊頭」，「一個月要送多少規費給侯組長」，另外以「空手套白狼」、「買空賣空」等話語，影射趙少康在中廣有不法所得，損害了國民黨的政府總統參選人聲譽和選情。

呂家愷強調，透過假訊息來打擊對手的選情，是綠營一貫的選舉操作手法。侯友宜以及趙少康絕不會漠視相關的選舉操作，只要有人敢散佈謠言，總部絕對「來一個，告一個」。希望這次總統大選能回到政策辯論，而不是又成為抹黑、抹紅的泥巴戰。

邱毅表示，熟悉司法攻防的律師一定很清楚，他在節目上提到的都是可受公評之事，本屬受言論自由保障的客觀評論，在法律上屬於「不罰」。另外，這兩件事皆有所本，侯友宜有沒有涉及與黑道喬事，這是趙少康公開講的，指他弟弟趙少威在澳門惹上黑道，勞煩時任桃園警察局長的侯友宜與黑道擺平，所以他欠了侯友宜人情。至於中廣出售事全台皆知，而賤賣中廣事早已明載在檢察官起訴馬英九「三中案」的內容中，而趙少康扮演之角色也普遍被質疑，違反正常商業交易的常規，因此，他會在法律上予以回應。

ET快訊
快訊／體育署長說重話　「電競協會要向國人致歉」
猝死留2.6億遺產　母女爆爭產
政大人妻偷吃同事！「戳GG」又噴噴…老公收遺物崩潰
「性專區」提案通過　市長回應了
施明德肝癌傳命危　醫示警「初期幾乎0症狀」7大風險因子曝
新冠重症、死亡雙創新高！羅一鈞估明年1月中達高峰　每天2萬人
快訊／敦化北路小黃火燒車　運將、乘客跳車逃命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲勞動政見4綱領　增家庭照顧假天數！勞動節、教師節列國定假日

民進黨駁引進10萬印度移工　柯文哲酸：可能是9萬9000人

村里長跨海接受陸免費招待　綠示警：相關行為涉違《反滲透法》

助拳民進黨立委選將　挺綠網紅豪擲230萬

關鍵調查民調／2024政黨支持度：國民黨27.5%、民進黨27.0%、民眾黨15.5%

吳欣盈赴氣候高峰會　柯文哲談能源：2025非核家園和世界趨勢衝突

印度移工扯陸生來台、光電釀登革熱？　侯辦：賴清德選到語無倫次

批侯競辦百分百告不成　邱毅預告要反擊

藍白合涉「搓湯圓」列被告　柯文哲：民進黨比國民黨更可惡

Toyz頒獎統神罵販毒狗　藍小雞嘆「統毒戰」：民進黨不用負責？

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

嬤親自剝蝦餵貓孫吃！　牠狂伸毛手：快給偶❤

女兒半夜醒來想爬上床　天兵爸媽誤認阿飄狂尖叫

柯文哲勞動政見4綱領　增家庭照顧假天數！勞動節、教師節列國定假日

民進黨駁引進10萬印度移工　柯文哲酸：可能是9萬9000人

村里長跨海接受陸免費招待　綠示警：相關行為涉違《反滲透法》

助拳民進黨立委選將　挺綠網紅豪擲230萬

關鍵調查民調／2024政黨支持度：國民黨27.5%、民進黨27.0%、民眾黨15.5%

吳欣盈赴氣候高峰會　柯文哲談能源：2025非核家園和世界趨勢衝突

印度移工扯陸生來台、光電釀登革熱？　侯辦：賴清德選到語無倫次

批侯競辦百分百告不成　邱毅預告要反擊

藍白合涉「搓湯圓」列被告　柯文哲：民進黨比國民黨更可惡

Toyz頒獎統神罵販毒狗　藍小雞嘆「統毒戰」：民進黨不用負責？

台東向海致敬　今年淨灘已清出逾1700噸廢棄物

快訊／統神領獎怒嗆Toyz　體育署長：電競協會要向國人致歉

台東翁情緒失控「持3把刀」自鎖廚房　警民機智奪刀

妹子被3名校老師拖去開房！遭撿屍「2人輪流上」　完事醒來哭報案

南投醫療資源與都會區落差大　立委參選人游顥提5項主張

難「售」想哭？台南透天貼爆出售　笑噴2.2萬人：知道了啦

福斯「新一代加州露營車」雪地測試　採PHEV油電、明年春季亮相

柯文哲勞動政見4綱領　增家庭照顧假天數！勞動節、教師節列國定假日

台南永康自小貨車路邊停車不慎　倒車造成機車追撞騎士骨折

旅宿業爭取移工卡關　許銘春：與觀光署開會日期未定

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

政治熱門新聞

施明德肝癌病危　電話交代遺言惹怒陳文茜

美麗島民調／賴蕭配37.8％領先　柯盈配「鐵票」僅9.3％

即／82歲施明德住加護病房　陳文茜：生命垂危

黨部主委酒駕　民進黨送中評會

快訊／賴清德老家違建是事實！　新北市府籲勿為選舉混淆視聽

黃珊珊指中央卡大巨蛋　國土署千字反擊

嘉市議會通過推動設立性專區　黃敏惠：民意為重

沈富雄：讓柯文哲剩下的17％自生自滅

吳欣盈蕭美琴國籍爭議　中選會今審議

柯文哲民調大幅滑落　媒體人：支持者或中間選民轉到「賴蕭配」

邱顯智：一個註腳能解釋51%雷同？

施明德被曝住加護病房　子女急返台

林楚茵批王鴻薇疑侵入住居

姚立明：柯文哲是攪屎棍

更多熱門

相關新聞

綠駁10萬印度移工　柯：恐是9.9萬

綠駁10萬印度移工　柯：恐是9.9萬

外傳政府將研議引進10萬名印度移工，近日成為選舉政治攻防戰，儘管勞動部表示，不會立即引進大量移工，但國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室緊咬此題，認為批評民進黨才是打擊台灣勞工就業權益的現行犯。面對藍綠的勞動政策，柯文哲5日說，依照自己對民進黨交手的經驗，雖然不會是引進10萬印度移工，但可能是9萬9000人。

村里長跨海接受陸免費招待　綠示警勿觸法

村里長跨海接受陸免費招待　綠示警勿觸法

吳欣盈赴氣候高峰會　柯文哲：2025非核家園和世界趨勢衝突

吳欣盈赴氣候高峰會　柯文哲：2025非核家園和世界趨勢衝突

印度移工扯陸生來台、光電釀登革熱？　侯辦：賴清德選到語無倫次

印度移工扯陸生來台、光電釀登革熱？　侯辦：賴清德選到語無倫次

藍白合涉搓湯圓　柯：綠比藍更可惡

藍白合涉搓湯圓　柯：綠比藍更可惡

關鍵字：

2024總統2024侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

曾之喬首認婚後3年「陷入極大低潮」！

大巨蛋驚見「場邊辣妹上空春光」！

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默

特斯拉Cybertruck飛踹實測

快訊／星光電競大賞發文致歉

苑裡手搖店換店長　1.2萬人見「員工照」讚爆

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

統神上台搶Mic怒噴Toyz販毒狗

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面