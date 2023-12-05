印度移工扯陸生來台、光電釀登革熱？　侯辦：賴清德選到語無倫次

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

對於我國擬大量引進印度移工引發社會譁然。侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢表示，對於引進印度移工爭議，賴清德陣營不敢針對衝擊我國就業市場的狀況說明，更瞎扯侯友宜要開放1千萬陸生來台；對於光電弊案，賴清德今又把光電跟登革熱做連結，賴清德難道已經選到語無倫次，要不要聽聽自己在說什麼？

吳亮賢指出，對於大量引進印度移工爭議，勞動部新聞稿早已證實，我國正與印度洽簽移工合作備忘錄（MOU），並會開放引進印度移工，《彭博社》也報導移工人數可能高達10萬，但賴清德及其競辦，至今不斷針對開放人數跳針，對於大量開放印度移工的事實避而不談，對於民眾擔憂衝擊就業市場、壓縮勞工薪資的核心爭議也視而不見。

吳亮賢表示，引進印度移工已是民進黨政府官方認證的事實，可能引進10萬人也是國際知名媒體《彭博社》報導的內容，若賴清德是公然指《彭博社》是假訊息來源，就請勇敢說出來，不要只會對國內民眾進行認知作戰，對國外媒體卻不敢吭聲，實在很沒骨氣。

吳亮賢也提到，賴陣營昨天為了轉移印度移工的爭議，竟公然謊稱侯友宜到底要開放1000萬還是500萬陸生來台工作；對於光電弊案爭議，賴清德今又把光電產業跟釀成登革熱兩件事做連結，影射為侯友宜說的話。而上述兩件事不但完全是假訊息，甚至路邊問個人都知道不可能是事實，荒誕至極，就只有賴清德還在自言自語，語無倫次。

吳亮賢呼籲，賴清德與其不斷狡辯，甚至說出常人無法理解的謊話，不如好好面對引進印度移工的爭議，說清楚民進黨政府到底有沒有要引進印度移工？到底會不會衝擊我國就業市場？到底會不會壓縮台灣勞工薪資？

