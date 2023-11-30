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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德陣營關切「藍強攻白」　內部民調：侯友宜領先柯文哲

▲▼國民黨正副總統候選人侯友宜趙少康專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲綠營關切侯友宜（左）民調超車柯文哲，且趙少康（右）展現強烈企圖心。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統選舉三咖督情勢底定，民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安今（30日）指出，「藍白合」演變成「藍強攻白」情勢，國民黨副總統參選人趙少康展現企圖心，恐導致總統參選人侯友宜成為傀儡。他說，根據內部民調，侯友宜領先民眾黨總統參選人柯文哲，但仍落後賴清德。

潘孟安今天上午與媒體茶敘時，媒體關注未來選戰策略是「打侯」、「打柯」甚或是「打趙」？潘說，未來策略還是照表操課，但賴陣營注意到，從上周五登記截止後，主角似乎不是侯友宜，而是趙少康，「現在又多了一個保姆」，侯選擇趙，在侯友宜、趙少康、不分區立委提名韓國瑜「三位一體」狀況下，侯已變成傀儡。

潘孟安表示，趙少康人格特質就是「三機一體」，鬥雞、偏激、投機，大家可以回顧一下，趙少康一開始是支持「柯侯配」的，怎麼後來變成「侯康配」？從這幾天發展可以看出，侯友宜拋出九二共識、重啟服貿談判、開放中生來台求職，全面接收趙少康的政見；趙少康從1994年就在喊「中華民國沒有了」，但現在還是好好的，可看出他偏激的色彩。

潘孟安還說，趙少康說要去大學演講，他應該教年輕人怎麼理財，因為年輕人很難想像趙少康20幾歲就可以買「2、3間套房」，應該請他開課。

潘孟安透露，上周藍白合整個過程，民調數字是失真的，例如民進黨內部民調表態率高達90％，基本上呈現「亂數」；至於區域立委部分，根據周一開始進行的民調，目前趨勢回穩。另對美麗島電子報民調顯示賴清德與侯友宜差距僅0.3個百分點，潘直言，差距應該還會更多，不曉得是否是吹哨壯膽。

對於民眾黨「柯盈配」聲勢是否有往下的趨勢，潘孟安觀察，從君悅飯店「傷心酒店」事件後，藍白陣營圖窮匕見，而後藍軍大舉集結，加上國民黨猛攻，原本「藍白合」變成「藍強攻白」，趙少康也說要把柯文哲打到20％以下，「他們要把他打到幾％是他們的策略，我想民進黨還是秉持良性競爭、君子之爭」。

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