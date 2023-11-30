成功預言侯友宜副手！　李乾龍坦言：公布前心裡早有底

▲國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

藍白總統合作在登記截止日前夕破局，國民黨總統參選人侯友宜找了中廣董事長趙少康任副手；然而，其實在破局前，前國民黨秘書長李乾龍就預告，侯友宜的副手人選比柯文哲更強，且公布後會讓大家眼睛一亮。如今，李乾龍29日表示，在公布副手前大家心裡早就有個底了，當時很多人都有給侯友宜許多建議，最後會能成局是「天佑台灣」。

李乾龍29日在節目「線上面對面」中指出，其實在侯友宜全國競選總部舉行團拜時大家心裡都有底了，當時也考慮到很多名單，但最後「天佑國民黨」，趙少康還是答應了「侯康配」。至於主持人問「這個人選到底是誰想出來的？」李乾龍回應，很多人都給侯友宜建議，包括來自海外的、台灣的都有，所以到底誰會成局，真的就是「天佑台灣」。

不過，李乾龍也強調，國民黨高興一天就好，現在雖有前高雄市長韓國瑜歸隊，深藍的戰鬥藍回來了，但選舉還有50多天，面對這麼會選舉的民進黨一定要小心謹慎。他認為，現在藍白合雖然沒了，但雙方還是要藍白「和」，要保持和氣，大家的目標都是要政黨輪替、下架民進黨，國民黨還是要努力結合在野力量，才有絕對的信心能政黨輪替。