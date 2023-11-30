曝藍綠白皆有「政媒兩棲」問題　學者籲：停止傷害台灣民主

▲NCC已發函給給中廣以及其他單位，要求說明選舉期間如何公平公正對待所有參選人。（圖／記者謝婷婷攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選倒數44天，各陣營皆全力衝刺，但也爆發不少爭議，加拿大約克大學副教授沈榮欽30日就在臉書指出，這次選舉，藍綠白三黨都有政媒兩棲的問題，為守護台灣民主，應辭去政媒兩棲。

民進黨的部份，沈榮欽指出， 民進黨提名黑熊學院院長、台北大學犯罪學研究所副教授沈伯洋為不分區立委候選人，但沈伯洋同時是《中央社》董事，結果沈伯洋辭去中央社職位，專心成為民進黨不分區立委候選人。

民眾黨則提名台灣外籍勞動者發展協會（GWO）理事長徐瑞希為不分區立委候選人，但她是《公視》董事，也管得到《華視》，沈榮欽喊話，希望她能在政媒兩者取一，做出正確決定。

國民黨的部份，沈榮欽表示，中廣董事長趙少康為副總統參選人，趙少康對媒體介入最深，不僅是中廣董事長還長期在TVBS等電台擔任政論節目主持人與廣播節目主持人，不過趙少康完全不打算處理政媒兩棲的問題，更表示他和總統參選人侯友宜若當選，就會辭去媒體職位，否則落選後就會回去原職位，一個也不會放棄。

沈榮欽大批，趙少康此舉完全違背民主國家政媒應該分離的原則。他舉例，試想，趙少康若當選，馬上和國民黨侯友宜手握行政權，可以管制媒體，處分股權時繼續對原媒體發揮影響力；若沒當選，就會繼續回去擔任媒體董事長與政論節目主持人，兩者均保有秋後算帳的能力，將棍棒牢牢握在手中，在這種情形下，無論當選與否，他所屬的媒體都不可能公正報導，完全違背民主國家政媒分離的原則。

沈榮欽也提到，事實上這不是趙少康第一次違反政媒兩棲，早在之前參選國民黨主席、發起並領導國民黨最大派系「戰鬥藍」、公然介入國民黨政爭時，就用同樣荒謬的論調，破壞民主精神，是台灣政媒分離的最大兇手。

沈榮欽再批，如今更是赤裸裸地踐踏政媒分際，而NCC卻不敢處理，僅表示要中廣7天內說明如何公平報導，如果中廣可以用一篇報告取代政媒分離的制度性規範，那也不需要法律與政策規範了，著實荒謬。

沈榮欽最後強調，台灣民主得之不易，需要大家共同守護，趙少康應該停止傷害台灣民主，立即辭去媒體職位。