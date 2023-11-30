吳欣盈出席COP 28維安受矚　綠委指洪申翰也要去：可以一起保護她

▲民眾黨副總統參選人吳欣盈。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委兼副總統參選人吳欣盈28日受訪透露下周將代表立法院參與COP 28（2023年聯合國氣候變化大會），其維安問題引發討論。對此，民進黨團30日回應，參與氣候變遷大會是民眾黨跟吳欣盈的權益，只要依法依規定就尊重。幹事長劉世芳也表示，「洪申翰也受邀參加，屆時有兩個台灣區代表，希望洪申翰保護吳欣盈。」

民進黨團幹事長劉世芳表示，吳欣盈現在是立法院同事，已經登記為民眾黨副總統參選人，擔任正副總統參選人時，國安局特勤就要按照規矩保護她，吳欣盈如果要去參加氣候變遷會議，國安局會跟駐在國取得聯繫、保護副總統參選人，「有趣的是我旁邊的洪申翰也受邀參加，屆時有兩個台灣區代表，希望洪申翰保護吳欣盈。」

民進黨立委洪申翰表示，吳欣盈在副總統登記後有雙重身份，這幾天媒體都很關心，只要吳欣盈依法依規定，相關維安作為確實需要一起到杜拜保護，這是法律上面要求，尊重吳欣盈跟國安單位這方面的職權跟認定，這是她的權益就尊重。

對於外界指責讓維安勞師動眾，洪申翰指出，這次是在杜拜的氣候變遷大會，按往例都有國會團、各黨派都會派人參與，實務上當然希望影響降到最低，但參與氣候變遷大會是民眾黨跟吳欣盈的權益，只要依法依規定就尊重。