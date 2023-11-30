吳欣盈被問跟家人討論炸怒　「萬老師」郭昱晴：跟父權沒太大關係

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲與立委吳欣盈搭檔參選2024大選，吳欣盈昨被記者問到是否曾與家人討論過參選的事情，當場回嗆「那妳當記者問妳爸媽嗎？」對此，民進黨不分區立委參選人「萬老師」郭昱晴今（30日）受訪直言，這與父權沒有太大關係，職場轉變會跟家人討論過，是因有他們支持的力量，是前進的後盾。

▲吳欣盈。（資料照／記者陳煥丞攝）

吳欣盈昨天被詢問是否跟家人討論過要當副手時，動怒回嗆記者：「那你當記者問妳爸媽嗎，大家都幾歲的人你出門做什麼決定，每個成年人都自己為自己事情負責任，妳是這樣在剝削女權嗎？是說父權社會都要問男人父親，女生才能做決定嗎？」

民進黨今天上午舉行「2024選好的人，走好的路」記者會，邀請性平部主任李晏榕與17名女性不分區立委參選人與會。

對於媒體關注吳欣盈以女權回應是否曾與家人討論參選一事，郭昱晴回應，任何重大決定其實尊重家人，跟父權沒有太大關係，比方說自己家有三貓一狗，而領養每一隻貓貓狗狗來到家裡，也都要經過家人同意，「我想這個是彼此尊重，既然講到平權，就不要去特別括號說你問家人的誰？你問媽媽還是爸爸」，因為一個重大職場的轉變，一定要跟家人討論過，有他們的支持力量，才會是前進的後盾。

特公盟成員、不分區立委參選人張雅玲也說，她自己認為，重大的改變會影響到家庭如何分工合作，例如她先生跟自己一起育兒，未來自己職場重大變化，先生就必須承擔更多，例如接送小孩這件事，所以她認為，應該要讓家人知道生活未來會有的改變，包括小孩們，接下來可能很多時候晚餐要吃便當，這是對整個家庭的平等與看重，這應該不涉及女權。