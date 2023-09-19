基隆公費九價HPV疫苗入校接種　1100餘名國中女學生受惠

▲基隆公費九價HPV疫苗入校接種。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府衛生局結合教育處、轄內合約醫療院所，於今（19日）起針對本市19所國中新學年度國二女學生提供公費九價HPV疫苗校園接種服務，預計將有1100多名女學生受惠。衛生局長張賢政表示，本市除持續加強推動子宮頸抹片篩檢以早期發現癌症病變之外，2019年起全面配合政策針對國中女生實施HPV疫苗接種。

基隆市衛生局長張賢政表示，經研究實證，子宮頸癌主要是因持續感染人類乳突病毒（簡稱HPV）所致，預防子宮頸癌除安全性行為外，接種人類乳突病毒疫苗也是預防HPV感染重要方法。

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張賢政指出，為防治子宮頸癌，世界衛生組織（WHO）已建議HPV疫苗應納入國家疫苗接種計畫，目前全世界已有126個國家將HPV疫苗納入國家疫苗接種計畫，且疫苗都是經過嚴謹的安全性試驗評估，以目前的臨床資料顯示HPV疫苗是安全且有效的，而接種疫苗是預防子宮頸癌最簡單有效的方式，鼓勵符合公費資格的女生踴躍接種，期望透過接種HPV疫苗，降低罹患子宮頸癌前病變及癌症風險。

張賢政提醒民眾，HPV疫苗只能降低感染發生機會，無法百分之百避免感染，乃用於預防而非治療。因此接種HPV疫苗後，民眾仍應要採行安全性行為，並於30歲以後定期接受子宮頸抹片檢查，以達預防子宮頸癌的最大效益；相關諮詢可電洽基隆市衛生局保健科專線：02-2423-0181分機1612，另提供全國HPV疫苗專線：0800-88-3513（寶貝，守護一生）。