▲基隆市府團隊為市民把關，衛生局持續查核市售蛋品、液蛋。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（18日）擴大聯合稽查，由衛生局張賢政局長與市府消保官莊惠媛帶領衛生局及動物保護防疫所稽查員前往本市蛋行、烘焙製造業等地查核，共計查核45家（66件），其中包括製造業3家（液蛋2家、蛋加工品1家）、販售業18家、餐飲業及糕餅業24家，尚無發現使用進口蛋品，市府將持續專案稽查。

基隆市衛生局於9月13日夜間已規劃稽查行程，9月14日起至本市全聯門市抽查，巴西進口蛋品已全數下架，總計退回總公司58盒。並同時啟動「112年加強市售雞蛋稽查專案」，加強查核蛋品品名、產地、有效日期、進貨憑證、負責廠商資訊、外觀（如蛋殼有無破損、髒污）等。

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▲基隆市衛生局張賢政局長與市府消保官莊惠媛，前往本市蛋行、烘焙製造業等地查核。

基隆市衛生局表示，本市無畜牧場，蛋品來源多來自外縣市。有關進口蛋問題，因中央揭露之資訊不完整，導致業者可能誤用問題廠商提供之蛋品，為確保能保護食品業者及民眾不會誤買誤用問題進口蛋，衛生局今天（18日）上午已函請農業部，並副知中央畜產會，請其提供進口蛋品流向，俾利加強源頭查核，避免問題廠商提供之蛋品流入本市。

衛生局長張賢政提醒民眾，選購盒裝蛋品時，應注意外包裝是否有明確標示品名、產地、製造日期或有效日期、負責廠商、來源畜牧場等資訊；選購散裝蛋品，則應注意商家是否有於明顯處標示蛋品品名及產地，若為籃裝散蛋，可注意籃子上是否貼有QR code，若有，可掃描該QR code，確認蛋品來源，以避免購買到來路不明的蛋品。購買後請妥善保存並儘早食用完畢，以確保產品之食用安全。

張賢政同時呼籲食品業者應落實源頭管理，並保留進貨憑證；食品販賣業者販售之蛋品，應如實標示其品名及蛋品原產地等相關資訊，倘查有標示不實或違反食品安全衛生管理法相關規定者將依法處辦。