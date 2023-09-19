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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝國樑參訪柏克萊實驗室　洽談頂尖高中課程合作

▲謝國樑參訪柏克萊實驗室。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑（中）參訪加州大學柏克萊分校的Vive FHL Lab，並與兩位主要計劃主持人Allen Y. Yang（左）及Shankar Sastry（右）合影留念。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑在訪美行程中，參訪加州大學柏克萊分校的Vive FHL Lab，並與兩位主要計劃主持人Shankar Sastry及Allen Y. Yang進行未來合作的深入討論，謝國樑說，令人印象深刻的是Vive FHL Lab在擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）以及無人車輛自駕技術等領域的研發實力，都為基隆提供了寶貴的參考及學習經驗。謝國樑表示，在未來為基隆爭取更多國際學術資源和合作。

除了技術領域的探討外，謝國樑特別在意基隆市學生的國際視野與先進課程，謝國樑指出，柏克萊大學的ROAR計劃，可作為基隆未來教育的參考方向，該計劃提供頂尖高中生機會參加人工智慧、模擬和自駕等領域的課程培訓，在參訪過程中，謝國樑市長提出了是否也能為基隆市的優秀學子提供類似的機會，透過學子的交換交流，提升基隆孩子們的國際視野，觀摩科研發展領域，培養資訊程式潛力，這一提議得到了對方的認同。

▲謝國樑參訪柏克萊實驗室。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑說到，現今孩子們注重學習過程和多元化發展，若能將柏克萊大學的「無人駕駛」等程式撰寫課程納入高中課程，對於基隆學子的未來升學及規劃將有所助益。ROAR計劃的主持人表示，願意與基隆市討論，提供類似於美國頂尖高中生的學習機會，讓基隆的學生能夠有更多選擇和潛力探索的學習模式。

謝國樑認為，在當今的教育環境中，父母可能在孩子剛升入高中時，就為他們未來的升學方向做規劃。如果能在高中課程中融入柏克萊大學的學習經驗，這將對基隆的孩子們產生重要的影響和幫助，這也是謝國樑市長此行的主要目的之一。雖然目前仍處於討論階段，但雙方都對此充滿期待，並正積極準備下一步的合作。

最後，謝國樑表示，衷心感謝協助安排此次參訪的威盛電子董事長陳文琦先生，如果這項計劃能夠實現，基隆的孩子們將能夠獲得更高品質的教育。自己未來也將繼續努力，為基隆爭取更多國際學術資源和合作。

▲謝國樑參訪柏克萊實驗室。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑參訪柏克萊實驗室。（圖／記者郭世賢翻攝）

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