基隆80歲婦迷路400多公里　莫名出現屏東街頭…警助返家

▲屏東警察分局民和派出所副所長徐正山及警員郭采靈助蘇婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

基隆80歲張姓婦人凌晨從家外出，當天下午出現在離家400公里外的屏東市大連路，被民眾發現報警，屏東警分局趕到帶回派出所，查出她身分，連絡家人南下帶回，讓家屬相當感激，但她怎麼搭火車到屏東，依然是個謎。

屏東警察分局民和派出所副所長徐正山及警員郭采靈擔服12-14時巡邏勤務，接獲民眾報案稱於屏東市大連路段有一名老婦人走失需要協助，警方火速前往。



二員到場發現80歲的張姓婦人在路旁來回張望迷失方向，向她詢問年籍資料及住處，她僅能回答住基隆，卻無法正確回答年籍資料。

郭員向她表示這裡是屏東，但她卻不知道自己怎麼會來這裡，並說自己要搭火車回基隆，幸好員警機警發現老婦人手上配戴智慧型手錶，研判其可能有失智的狀況，擔心老婦人安危，因此先行將老婦載返所，並通知其家人。



家人表示，老婦從清晨出門尚未返家，心急如焚地尋找中，卻萬萬沒想到會從基隆跑到屏東，立即出發南下。

為讓她在所安心等待，員警亦貼心準備餐食供她享用，讓家人對徐員及郭員具耐心及熱心照顧之服務態度深表謝意。



分局長蔡培元表示，警察工作除維護治安及交通外，為民服務亦為核心工作重點，籲請民眾若家有失智老人可為其戴上愛心手鍊，或可至各直轄市、縣（市）政府警察局鑑識中心（科）或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，萬一迷路時，才能讓警方儘速聯絡家屬帶回。