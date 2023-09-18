深耕閱讀素養　基隆校校閱推教師100%達標

▲基隆校校閱推教師100%達標。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府積極推動閱讀教育，本市閱讀教育資源中心今（18日）在建德國小社區共讀站辦理全市閱讀推動教師期初會議，教育處長劉美蘭出席勉勵所有閱推老師們，讓閱讀協助老師更能有效教學，也讓閱讀成為孩子習慣的生活風景。

「校校有閱讀推動老師」三年目標基隆市112學年度已100%達標，為了培養基隆孩子成為新世代的人才，接軌國際上教育核心目標，培養孩子的核心素養，除實驗學校外，基隆市52所國中小均增置圖書館閱讀推動教師，為全國第二個校校設置閱讀推動教師的縣市。

教育處長劉美蘭說，閱推老師除了在校推動晨光閱讀、讀報教育、數位閱讀，辦理創意閱讀活動、主題書展、建置閱讀角及與作家有約等，更重要的是發展圖書館利用教育、閱讀理解及資訊素養等教學，對於深化國民中小學閱讀教學、培養學生閱讀素養。

劉美蘭表示，今年剛獲得教育部「閱讀磐石獎」的復興國小閱推教師林恩如熱情又專業的帶動全校親師生進入朗讀、閱讀、走讀，培養學生成為Smart終身卓閱者。新時代的學校教育中文本閱讀已不限教科書，專責的閱推教師則扮演閱讀的重要引路人、教學創新與跨領域或主題教學的重要角色。

謝國樑今年4月世界書香日率先公開朗讀，帶動市民朋友閱讀，參與的民眾來自台灣各地紛紛上傳不同語言的朗讀影片，此外，銘傳國中朗讀自創繪本跟美國學生交流，還讓美國學生吃到基隆的特產米香。謝國樑表示，希望各校重視閱讀，更支持學校閱讀推動老師，在教育部的補助款之外，市府更全力挹注學校，希冀透過閱讀力的提升，協助學生達到新課綱「終身學習」的目標。