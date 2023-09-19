酒吧亮槍嗆聲2度交保又恐嚇！火爆男10天犯3案　基檢起訴建請重判

▲陳男在酒吧中亮槍，還自拍影片嗆聲老闆。（圖／記者郭世賢翻攝）

文／中央社

22歲陳姓男子在基隆市某酒吧亮槍，還自拍影片嗆聲酒吧老闆，2度交保後又因行車糾紛恐嚇計程車司機遭收押。基隆地檢署日前偵結其中2案起訴陳男，建請法院從重量刑。

檢警調查，陳男8月4日凌晨在基隆市仁愛區某酒吧消費時，疑因擅闖店家櫃台自行觸動冷氣開關遭老闆勸阻，陳男惱羞成怒拿出隨身攜帶槍枝指向老闆，並囂張揚言自己是幫派分子。陳男遭警方逮捕送辦，檢察官諭令新台幣3萬元交保。

陳男交保後，隨即在基隆地檢署大門口，透過社交軟體上傳自拍影片，嗆聲「林北絕對會去找你、你挫在等了你知不知道」等語，影片中還附註「解除成就24小時內無罪釋放」等文字。

酒吧老闆觀看影片後心生畏懼報警，檢察官指揮警方再將陳男拘提到案，經檢察官偵詢後，認定陳男有反覆實施之虞向基隆地方法院聲請羈押，但法官8月11日裁定6萬元交保。

陳男8月13日晚間8時58分在基市仁愛區忠四路13號前與計程車司機發生行車糾紛，陳男再次出言恐嚇，對計程車司機嗆聲「你知道我是誰嗎，你有沒有看新聞，你去看頭條是誰，你不介意，你也可以跟著上新聞」。

過程中，陳男還揮舞刀械，並將計程車後照鏡反折到底受損。檢察官指揮警方傳喚陳男到案後，當庭逮捕陳男，並向法院聲請羈押獲准。

陳男在檢方偵訊時坦承犯行，檢方表示，除酒吧恐嚇案另案偵辦中，其餘2案依恐嚇、公然侮辱、毀損罪嫌起訴陳男，另請法院審酌陳男在短短9天內反覆恐嚇民眾多次，顯見漠視法秩序規範，並對大眾造成恐慌，建請法院予以從重量刑。

▼警方登門逮人，陳男母親見狀嚇得急喊「他喝醉啦」 。（圖／記者郭世賢翻攝）