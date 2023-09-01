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「躍進基隆」都發政策交流座談　謝國樑：公私協力共創新榮景

▲基隆都發政策交流座談 公私協力共創新榮景。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆都市發展政策交流座談會，謝國樑和與會貴賓們合影留念。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府都發處和基隆市工策會共同合辦「躍進基隆-都市發展政策交流座談會」，8月31日晚間於基隆彭園會館盛大登場，市長謝國樑在座談會中，期盼透過公部門與業界的彼此激盪，提供友善投資環境，為基隆共創新榮景。

謝國樑指出，透過座談交流，讓公部門與業界一起研討基隆未來發展，增進行政效率提升，並可運用不同機制引進投資，藉此帶動居住與商業環境發展，創造在地就業機會，進而活絡基隆都更發展。

財信傳媒董事長謝金河受邀致詞時，肯定謝市長用心規畫基隆的未來發展，並表示基隆的關鍵優勢，在於北五堵距離臺北南港僅5公里，土地與房價較大台北地區低廉，尤其位於七堵的陽明海運，若能打造成為科技廊帶的核心，將具有很大的發揮空間。

▲基隆都發政策交流座談 公私協力共創新榮景。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑（左）、市府秘書長方定安（中）及財信傳媒董事長謝金河（右）一起出席座談會。

謝金河提到，運用優良的港市優勢，並搭配土地空間的妥適規劃，將為基隆提供的發展條件，如何引進人力與資金到基隆共同發展，將是未來首要考量的核心課題。

臺北市不動產開發商業同業公會名譽理事長陳春銅則指出，透過座談與簡報，充分了解市府對未來發展藍圖與推動創新機制，對於城市規劃、產業發展及公共建設都有助益。

陳春銅補充表示，都審分流簡化流程，讓百分之七十的案件在專案小組就可直接審決，其次容積移轉代金雙軌制及三項革新，鬆綁接受基地容移條件；採都更辦理者，申請容移可再多申請百分之十基準容積，危老容積獎勵也與容移分開計算，同時將成立府級都更專案辦公室，這些市政措施都是值得肯定。

▲基隆都發政策交流座談 公私協力共創新榮景。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑跟與會者握手致意，並為市政規劃提出說明。

陳春銅建議，短期內可研擬放寬建築高度，思考容移強制一半代金，可先改為彈性選擇申請，同時運用「增額容積」，不僅兼顧城市發展，對市府財政挹注、推動公共建設皆有助益。此外，透過都市更新帶動田寮河地段周邊及基隆河谷廊帶的發展，導引串聯成為高科技產業廊帶。

市府都發處表示，謝國樑市長上任後，啟動一系列都市發展革新精進措施，包括首部曲「建照及都市設計審議精進作為」，自今年起，都市設計審議平均時間減少約8個月，大幅降低申請人時間成本。改革二部曲提出「容積移轉雙軌制及3革新」，降低接受基地容積移轉門檻及新增折繳代金機制；改革三部曲則預計成立「府級都更專案辦公室」，提升專責人力與專業度，協助都更意願順利整合。

▲基隆都發政策交流座談 公私協力共創新榮景。（圖／記者郭世賢翻攝）

本次座談會，邀請臺北市不動產開發商業同業公會、基隆市不動產開發商業同業公會、基隆市不動產暨都市更新學會、基隆市建築師公會及都市發展領域的專家學者、嘉賓近百人出席，包含元利建設董事長林敏雄、良茂建設董事長陳春銅、財信傳媒董事長謝金河多位貴賓，期盼透過交流，為基隆都市發展提供新的發展方向，開創嶄新生活環境。

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