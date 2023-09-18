2023基隆壽司季表揚最鱻店家　副市長邱佩琳：打響美食城市新形象

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府首度舉辦基隆壽司季推廣活動，號召在地知名壽司店、市場隱藏版美食壽司鋪及四大連鎖業者等共31家壽司店家共襄盛舉。壽司季票選活動計有27家在地壽司店家響應參與（連鎖業者不納入票選)，票選活動期間（8月17至9月10日）網站瀏覽達10萬1625人次，總投票人次達1萬8968人次，吸引超過萬名以上的旅客至基隆壽司店家「嗑好料、吃壽司」。副市長邱佩琳表示，打響基隆美食之都及壽司城市的嶄新形象。

▲「2023基隆壽司季」頒獎表揚最鱻壽司店家。基隆市副市長邱佩琳（右4）。（圖／記者郭世賢攝，下同）

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副市長邱佩琳表示，基隆擁有北臺灣最大的漁貨集散地，崁仔頂和八斗子漁港每天都有大量的新鮮漁獲，為基隆的壽司提供源源不斷的上等食材；基隆壽司季結合基隆在地新鮮漁貨，從海港到餐桌一條龍供應，可讓消費者直接吃到正港在地活跳跳海鮮，經由壽司師傅的巧手更幻化成一道又一道的美味壽司！今年首度舉辦的基隆壽司季作為基隆特色美食推廣，吸引上萬名旅客前來嚐鮮，不僅打響了基隆壽司的名號，更大大促進基隆漁貨餐飲產業鏈的發展，同時也帶動並創造基隆觀光消費財的提升。

邱佩琳說，「基隆的漁貨是臺灣的驕傲！這次活動以壽司為主題，不僅結合了創意宣傳，還加入到店消費票選的行銷方式，讓更多熱愛美食的朋友們，瞭解到基隆獨特的海味文化！感謝所有店家的熱烈響應，謝謝議會的支持，更感謝所有來基隆吃壽司遊基隆的旅客們！」邱佩琳進一步表示，「2023基隆壽司季」活動的成功，不僅帶動「來基隆吃壽司」的旅遊風潮，更打響基隆美食之都及壽司城市的嶄新形象。

今天（18日）記者會共頒發18個獎項，包括激推生鱻握壽司、好食炙燒握壽司、超美味軍艦壽司、有夠讚卷類壽司、超滿意壽司套餐、驚豔丼飯配壽司等六大獎項，每一獎項得票數前三高的店家，可獲得該獎項之獎盃、獎牌各乙面及獎金6,000元，總獎金破10萬！歷時約1個月的票選期，總投票人次達1萬8968人次，破萬名旅客到店消費並為自己喜歡的壽司店家投下神聖寶貴的一票。

票選結果出爐，驚豔丼飯配壽司獎項的競爭最為激烈，「舶食日式丼飯、串燒」店家以每日新鮮漁獲搭配而成的招牌「船長海鮮丼飯」深獲饕客們的喜愛，在此組獎項中脫穎而出；其他獎項分別有名廚握壽司、擇食居酒屋、峰鮨-峰壽司日式料理、箏壽司、漁壽司等優秀的店家獲獎。

觀光及城市行銷處也表示，衷心感謝各店家的積極參與和支持此次票選活動，每個家店都有出色的表現，「2023基隆壽司季票選活動」中所有參與的壽司店家，都儼然成為美食饕客的焦點。未來，基隆將持續發揚作為海港城市的獨特優勢，除整合美食產業鏈外，更將積極結合旅遊資源，吸引更多遊客前來品味基隆美食、體驗海洋文化，創造出龐大的觀光商機，讓基隆成為一個深具魅力的港灣城市。

「2023 基隆壽司季」人氣競賽票選活動完成投票者，中獎名單將於9月22日前公佈，有投票的民眾不要錯過唷！詳細店家資訊及得獎名單請上「2023基隆壽司季」官網查詢。