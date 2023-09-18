　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

國廣工程4年內捐5輛復康巴士　張國龍因感念侯友宜回饋社會

▲國廣工程4年內捐5輛復康巴士。（圖／新北市社會局提供）

▲國廣工程營造董事長張國龍（右3）偕家人捐贈2輛復康巴士，左1、2為蘆洲區長陳炳仲和社會局副局長許秀能代表受贈。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國廣工程營造有限公司今（18日）捐贈2輛復康巴士予新北市政府，董事長張國龍表示，因感念侯友宜市長曾協助解決歷經23年的工程爭議案，因此捐贈復康巴士幫助身障朋友以回饋社會；張國龍兒子也是董事長特助張創為說，未來還會有國廣7號、8號、9號，會持續公益活動，行善社會。

社會局副局長許秀能代表侯友宜市長到蘆洲長榮路國廣大樓接受致贈，並回贈復康巴士模型水晶車和感謝牌。蘆洲區長陳炳仲、市議員黃桂蘭、李余典，以及獅子會300B1區現任總監鄭興進、前總監楊陳玉霞、楊燦煌、潘俊明、楊宗翰等，和多位區內閣、會長一起參加捐贈儀式。

▲國廣工程4年內捐5輛復康巴士。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市社會局副局長許秀能（左）代表侯友宜市長回贈復康巴士模型車給國廣工程營造董事長張國龍夫婦。

張國龍指出，他於1989年創立國廣機械工程公司，配合國內營建產業需求，陸續成立國雋、永龍華建設公司及國廣營造公司等，其中國廣營造更是臺北市第一家符合內政部所訂承攬資格之地下室擋土支撐專業營造公司。

張國龍表示，他非常感謝侯友宜市長曾協助解決歷經23年的工程爭議案，該公司於1996年，承攬淡水區鄧公國小前「藍天市場」地下室支撐工程，因負責興建的建商財務發生問題及其他因素，導致工程停頓，也讓國廣投入1千多萬元的鋼構支撐陷入工地，因顧及周遭房屋和居民的安全，始終無法取出收回再利用。

▲國廣工程4年內捐5輛復康巴士。（圖／新北市社會局提供）

▲國廣工程營造4年內捐5輛復康巴士給新北市（未編列4號車）。

張國龍說，此案長達23年，公司投入鋼材資金1千多萬元，對於當時剛要起步的國廣公司，造成財務壓力。所幸在2019年新北市府「行動治理」到淡水時，侯市長要求工務局務必全力協助解決，終於在2019年底完成回填工程，在安全無虞下取出鋼材支撐，因此他決意回饋社會，以善盡企業責任。於2020年首度捐贈1輛復康巴士，2022年捐贈2輛，這次再捐贈2輛，希望能幫助更多有復康巴士需求者。

許秀能表示，感謝張董事長全家熱心公益，新北市復康巴士服務從上午6點到晚上11點，預約則從上午7點到晚上7點，去年雖受疫情影響，就醫、復健減少，但仍出車58萬多趟次，載客服務超過111萬人次。今年截至8月底，已出車42萬多趟次，服務超過80萬人次，歡迎有搭乘復康巴士需求者可以電話預約，訂車專線：02-8258-3200或線上預約：http://www.ycbus.org.tw/rayman/index.htm

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基隆市府團隊為市民把關　衛生局持續查核市售蛋品、液蛋

►2023基隆壽司季表揚最鱻店家　副市長邱佩琳：打響美食城市新形象

►新北金山清水溪護岸延伸300米　採砌石法兼顧美觀及防洪

►「躍進基隆」都發政策交流座談　謝國樑：公私協力共創新榮景

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／有感地震！5縣市震度3級以上　國家級警報狂響
蛋災燒成大選變數！他曝蔡英文「硬保陳吉仲」　1人也不敢妄動了
日本拉麵店「倒閉潮」來了！今年已關28店　老闆超無奈
快訊／威力彩6.4億開獎了！
台積電砸45億美元增資亞利桑那州廠　投審會准了
快訊／柯文哲明宣布AI競選歌曲　圓夢辦在北流
快訊／郭台銘全台連署站「明天暫緩」　緊急喊卡原因曝光
明午後雨區曝！周五北東變天「整天飄雨降溫」　中秋可能有颱風

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

登革熱防治關鍵期需團結一致　南市府：盼勿以政治口水打擊防疫士氣！

新北市圖響應國際手語日　打造包容感受閱讀多樣性

國廣工程4年內捐5輛復康巴士　張國龍因感念侯友宜回饋社會

台電台北南區購庇護中秋禮盒　贈新北小衛星據點弱勢孩童

Model T電動公車亮相新北　857幹線公車9／19上線營運

新北確保市售蛋品安全　消保官持續與衛生局聯合稽查

目睹父母遭砍殺！　高雄小兄弟改由醫療團隊訊問筆錄

深耕閱讀素養　基隆校校閱推教師100%達標

屏東阿嬤外出買東西　返家不見失智尪…里港警2小時找到人

枋寮警反詐宣導直播接地氣　本土巨星「黑面」林郁順來相助

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

何妤玟同台樂天女孩跳應援　李多慧轉身露疑惑表情超萌

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

楊繡惠姪子女友「嫌28坪房太小」　爆粗口怒譙：奧梨子假蘋果！

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

登革熱防治關鍵期需團結一致　南市府：盼勿以政治口水打擊防疫士氣！

新北市圖響應國際手語日　打造包容感受閱讀多樣性

國廣工程4年內捐5輛復康巴士　張國龍因感念侯友宜回饋社會

台電台北南區購庇護中秋禮盒　贈新北小衛星據點弱勢孩童

Model T電動公車亮相新北　857幹線公車9／19上線營運

新北確保市售蛋品安全　消保官持續與衛生局聯合稽查

目睹父母遭砍殺！　高雄小兄弟改由醫療團隊訊問筆錄

深耕閱讀素養　基隆校校閱推教師100%達標

屏東阿嬤外出買東西　返家不見失智尪…里港警2小時找到人

枋寮警反詐宣導直播接地氣　本土巨星「黑面」林郁順來相助

品子辣穿緊身裙扮《假面女郎》！　神還原熱舞場面網：抖內到破產

快訊／東北海域21:22有感地震！5縣市震度3級以上　國家級警報狂響

藍心湄砸百萬勁裝亮相！　開金口「重現24年前經典」全場暴動

剛加入啦啦隊！冼迪琦IG突發全黑圖　宣布「暫停更新」原因曝光

蔡英文明見美國亞利桑納州長　半導體、電動車有緊密合作

JKF 5人氣女郎登「 19禁韓綜」！　曾被笑胸大無腦...她不忍發聲

總統府喊話北京「停止軍事騷擾」　無助國際形象、徒增緊張情勢

登革熱防治關鍵期需團結一致　南市府：盼勿以政治口水打擊防疫士氣！

日本拉麵店「倒閉潮」來了！今年已關28店　老闆超無奈

快訊／威力彩6.4億開獎了！今晚中了終結24槓　換你開除老闆

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

地方熱門新聞

台中10區大停水33小時　影響30萬戶

移工躲警竟跳深谷　全因這水果太好吃

三鶯大橋9月底前全線通車　交通配套縝密就緒

「螺陽迎太平遶境大會香」重現　預估25萬人次參與

花蓮癌末婦攝影展　精挑37作品溫馨告別人生

慈大國考交出漂亮成績單　高分考取秘訣曝光

婦人恍神撞倒安全島燈桿　騎士衰撞上

高雄小兄弟改醫療團隊訊問筆錄

趁廟會活動人多廁所偷拍女子男子遭活逮

假菸酒分辨真偽超easy！高雄財政局公開破解撇步

疑製藥工廠倉庫火警消防人員破門搶救

金門金沙國小工程被終止　營造商到縣府前抗議　

正隆紙業深耕新北　籌蓋「紙文化探索館」

南消五大隊氧氣流量盤為救護創新作為

更多熱門

相關新聞

新北市圖響應國際手語日　感受閱讀多樣性

新北市圖響應國際手語日　感受閱讀多樣性

每年9月23日為國際「手語日」，為了讓大家認識聽障朋友的母語，新北市立圖書館新莊中港分館與汐止分館特別規劃一系列手語閱讀活動，包括手語書DIY、手語說故事、手語走讀、融合玩具展、手語教學、「暖心對話」筆談服務、以及無聲系主題書展等，讓民眾可以感受閱讀的多樣性，了解聽障朋友們的需要，打造更包容的閱讀世界。

電動公車亮相新北　857幹線公車明上線營運

電動公車亮相新北　857幹線公車明上線營運

確保市售蛋品安全　新北持續聯合稽查

確保市售蛋品安全　新北持續聯合稽查

為多賺千元！新北弟南下台中賣iPhone結果超冏

為多賺千元！新北弟南下台中賣iPhone結果超冏

男山友爬滴水觀音步道失聯　消防摸黑1hr尋獲

男山友爬滴水觀音步道失聯　消防摸黑1hr尋獲

關鍵字：

新北國廣工程復康巴士

讀者迴響

熱門新聞

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

超大咖男歌手「把空姐罵到跪下」

南韓巨星殞落！　《怪物》邊希峰癌逝享壽81歲

病毒很強！醫累到快中鏢　一排家長回報慘況

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

轉雨降溫時間曝　下周可能有颱風影響連假

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

好多人生病　醫：最近病房滿出來

賴佩霞被檢舉了！

違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

「世新校花」無預警宣布懷孕！

新戲才播2集⋯韓男星突「心臟麻痺驟逝」　劇組慌了：還在想辦法⋯

更多

最夯影音

更多
國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護
拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面