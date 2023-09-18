▲新北市圖響應國際手語日，打造包容感受閱讀多樣性。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年9月23日為國際「手語日」，為了讓大家認識聽障朋友的母語，新北市立圖書館新莊中港分館與汐止分館特別規劃一系列手語閱讀活動，包括手語書DIY、手語說故事、手語走讀、融合玩具展、手語教學、「暖心對話」筆談服務、以及無聲系主題書展等，讓民眾可以感受閱讀的多樣性，了解聽障朋友們的需要，打造更包容的閱讀世界。

新北市立圖書館王錦華館長表示，9月23日是聯合國「國際手語日」，而9月最後一週則是國際聾人週，為了打造友善共融的閱讀環境，同時讓大家可以同理聽障者的需求，新莊中港分館特別與臺灣手語翻譯協會合作，於9月23日推出「手會說故事」活動，透過手語說故事，讓小朋友感受聽障者的世界。

9月24日、10月1日及10月7日「手語動動書」DIY，將帶大小朋友認識第一本臺灣自製的手語書，同時結合手作體驗，讓社會大眾關注聽語障朋友的需要；10月22日「手牽『手』·走『台』步」手語走讀活動，則邀聽障朋友一起走訪百年風華的新莊廟街；另外還有融合玩具展，希望增進大家對不同人的尊重、包容，友愛不便、同理不便。

汐止分館則以「手護人權共融」為主題，規劃了無聲系主題書展、常用手語與手語歌教學等多元友善活動，服務台同時提供便利語言障礙者使用的「筆談」服務，讓聽障朋友們知道，即使生理條件不同，但「享受閱讀」的權利絕無差別；9月22日「手比嘛ㄟ通」手語常用詞彙研習班、以及「手舞飛揚」手語兒歌教學研習班，將帶小朋友透過耳熟能詳的童話故事《小紅帽》以及輕鬆活潑的兒歌，以口語和手語的方式進入閱讀繪本的世界，搭起閱讀、溝通及互動橋樑。

「愛在心裡口難開」無聲系書展，則精選一系列以聽障者為主角的童書繪本，讓大小朋友能共同學習相互尊重並理解不同文化的差異，並找到對的方式與聽障者溝通；還有「暖心對話」筆談服務，服務櫃台提供「筆談板」，讓溝通不再是問題，營造友善的閱讀環境。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。