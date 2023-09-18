新北確保市售蛋品安全　消保官持續與衛生局聯合稽查

▲新北市消保官與衛生局實地稽查。（圖／新北市法制局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

有關逾期進口雞蛋是否有混進國產蛋而以盒裝洗選蛋或液體蛋「混蛋」銷售，成為人心惶惶的食安議題，新北市政府消費者保護官（以下簡稱：消保官）及衛生局繼聯合稽查100家超市、超商及雜貨店等通路端後，近日更進一步查核蛋商、蛋製品加工廠、餐飲烘焙業及冷藏倉庫，以釐清進口蛋品有無逾期及其流向，確保市民食用雞蛋及雞蛋製品之安全。

▲消保官至商家稽核。

消保官表示，18日上午與衛生局稽查人員查核新店區及樹林區兩家蛋製品加工廠，其中生產液體蛋之新店加工廠皆採用國產雞蛋，尚無使用逾期或變質進口雞蛋之疑慮；至於樹林加工廠則曾受中央畜產會之委託於7月初將900公斤之巴西進口雞蛋加工製成液體蛋，成品也交付中央畜產會，未直接流入市面。

消保官呼籲中央主管機關應儘速將庫存逾期進口雞蛋以報廢品處理，以免流入食品供應鏈造成食安風險，確保國內供應之蛋品安全無虞。在中央未提供進口蛋品相關資料之前，新北市政府對食安把關絕不鬆懈，將持續清查轄內蛋製品加工廠及餐飲烘焙業者，倘查有標示不實或違反食安法相關規定者，將依法嚴辦。

▲消保官檢視相關文件。