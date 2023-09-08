新北金山清水溪護岸延伸300米　採砌石法兼顧美觀及防洪

▲新北市金山區清水溪支流生態護岸改善完成。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北金山區清水溪流貫在地重要農業區域，然部分護岸老舊損壞，為保護民眾生命財產安全，經議員周雅玲及六股里長鐘鼎平共同建議，新北市政府水利局及金山區公所攜手共同改善護岸品質，避免河道潰堤，施作生態護岸，本次護岸施工長度約為300公尺，高度約2.9公尺，並增加2處固床工，完善整體防洪設施。

金山區長劉昌松表示，特別感謝周雅玲議員及六股里鐘鼎平里長長期關心金山區內基礎建設，金山潭子內上游清水溪支流因部分護岸不完整，長期有土石滑落和河岸掏空的情形發生，新北市政府整治金山清水溪護岸邊坡改善工程持續進行中，本次護岸施工長度約為300公尺，高度約2.9公尺，並增加2處固床工，工程完工後，可以帶給地方居民和民眾更安全居住環境。

▲清水溪支流護岸改善工程施工中。

議員周雅玲表示，接獲民眾反映清水溪護岸破損，每每大雨沖刷護岸，恐影響民眾生命財產安全，因此經本人向在地公所建議；感謝市府水利局及金山區公所積極改善金山基礎建設，且以兼顧大自然之生態工法就地取材方式施工，並於45日內完工，盼改善完成後大幅降低護岸潰堤發生機會。

六股里鐘鼎平里長表示，潭子內溪護岸因沖刷而毀損，因此經本人向在地公所建議，護岸該溪流是社區內重要的水資源且生態自然，感謝市府水利局及金山區公所協助將該溪流損壞護岸修復，並且採用砌石護岸既美觀也讓當地民眾不必再擔憂淹水問題，居住也更有保障。

▲清水溪支流砌石護岸美觀安全。