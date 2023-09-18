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社會 社會焦點 保障人權

為賺1千元價差！新北弟跑台中賣iPhone　白忙一場還沒錢回家

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲新北一名黃姓少年專程南下台中賣手機，結果沒賣成功，身上沒現金，差點回不了北部。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

新北市一名17歲黃姓少年想變賣iPhone13，得知台中通訊行價錢比北部高1000塊，專程搭乘區間車南下台中。原本想拿到錢後再搭車回家，卻因為業者鑑定需要時間，無法當天拿到錢，黃姓少年身上沒現金，悠遊卡餘額不足，只好向警方求救，申請川資救助坐車回家。

據了解，該名黃姓少年家住新北永和，因為想變賣舊款iPhone13，得知北部的通訊行收購價約4000元，台中有業者開出5000元收購。黃姓少年想賺取1000元價差，昨日便從新北坐區間車南下到台中潭子，不料業者告知，手機需要檢測才能收購，無法立即提供貨款，讓原本想拿現金搭車回家的黃姓少年，陷入沒錢窘境。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

黃姓少年發現悠遊卡的餘額也不足，無法搭車回家，嘗試多種方式無果，只好硬著頭皮跟員警求助。大雅警分局頭家所員警備勤時，看見黃姓少年走進派出所，得知情況後，協助申請川資救助，並親自送少年到火車站，也怕黃姓少年涉世未深遭遇危險，告知做事要有計畫，貼心叮嚀。

警方表示，各縣市政府社會局處有提供川資救助服務，可以前往各縣市指定派出所申請，缺乏車資返鄉之旅客只要檢具相關身分證明文件，即可申請火車或客運車票，協助返回戶籍所在地車站，希望有困難的民眾可以安心乘車返家與家人團聚。

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