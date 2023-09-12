2歲女童左手插進手扶梯　無助媽「跪地護住女兒」差點失去手指

▲女童手卡進手扶梯。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

薩爾瓦多一名2歲女童與媽媽到當地購物中心逛街時，手指意外卡在手扶梯中，嚇得媽媽趕緊找工作人員幫忙。事發畫面在網路上瘋傳，可看到一名穿著粉紅衣服的女童趴跪在手扶梯上，差點失去手指。

事件5日下午6時30分左右發生在薩爾瓦多中西部城市阿波帕(Apopa)當地一間購物中心，影片中可看到，一名2歲女童左手手指被緊緊卡在手扶梯階梯中，媽媽則跪在身旁緊緊抱著她，深怕女兒手指會被切斷。

目擊者表示，這名女童是趁媽媽不注意時，自己把手指插入手扶梯縫隙中，媽媽發現她被卡住後，由於手扶梯仍在運作，趕緊請大樓維修人員幫忙，然而仍等待了一段時間，醫護與相關人員才趕到現場，最後順利幫助女童脫困。

當地媒體報導，女童被送到附近醫院後接受了手術，醫生成功保住她所有手指，手術隔天便能夠出院，不過後續仍需要長期接受復健才能確保手指功能正常運作。