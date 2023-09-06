　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

軍人在營區凍抹條！網遊逼11歲女童拍壞壞照　一理由求輕判被打臉

▲桃園市蔡姓男子2021年9月間到友人住家烤肉，卻趁與6歲女童玩遊戲時趁機撫摸胸部與下體，還拉女童手幫其打手槍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北市蔡姓軍人玩手遊認識11歲女童，竟以「不拍就不跟你交朋友」脅迫拍猥褻照。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

惡劣！蔡姓軍人在軍營透過網路遊戲結識11歲女童小愛（化名），更以「不拍就不跟你交朋友」字眼脅迫拍猥褻照，小愛母親使用平板時驚覺女兒數張裸露照，立刻報警處理。蔡男落網還狡辯「我無法控制自己的行為」。士林地院審結，依引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑3年2月。

法院審理時，蔡男辯稱無法控制自己行為，其辯護人稱，蔡男案發時因患有戀童癖及輕度智能障礙，雖可辨識行為違法，但主觀上對於戀童行為無法控制，應可以不罰或減輕其刑，甚至聲請醫院精神鑑定。

鑑定結果認蔡男案發期間的表現與之前和現在狀況一致，醫院推測蔡男並沒有因精神障礙或其他心智缺陷致不能辨識其行為違法，或欠缺依其辨識而行為的能力，僅有注意力較同年齡男子有稍微不足部分，但在本案犯罪行為的預謀、動機及作為的過程均可以合理進行，並無證據顯示有智能缺陷或注意力不足，其犯罪行為完全是無法妥善處理性慾、性衝動。

法官勘驗蔡男與小愛LINE對話紀錄發現，蔡男犯行被小愛母親發現後，還能立刻以道歉、私了及不再與小愛聯絡為條件，進行談判，請求不要報警，可見有面對問題及尋求解決的相當能力，難認有何欠缺控制行為能力情形。

合議庭審酌，蔡男明知小愛年紀尚輕，心智發育尚未健全，思慮未臻成熟，仍為一己私慾，引誘小愛持平板電腦自拍8張裸照供觀賞，考量蔡男犯案時年僅19歲，犯後坦承犯行，雖有表示賠償意願，但無力賠償對方所提金額未能和解獲諒，先前是職業軍人，退役後從事修理機車，月薪約1萬5000元，依引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑3年2月。

ET快訊
許瑋甯遭傳「拒絕同台吳慷仁」　本人發文回應了
暴雨狂炸！　百年古蹟倒了
搶BLACKPINK門票僅2秒！學霸工程師起底　新婚妻剛懷孕
快訊／廣播金鐘力挺metoo　正式封殺黃子佼
快訊／徐巧芯明提告陳吉仲！　怒轟：超思就是高端2.0
快訊／賴清德老家認定違建　民進黨回應了
iPhone 15鏡頭升級！　4機型規格一次看
前妻與周湯豪約會！　歐弟認了「從小跟他長大」大方送祝福

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義28歲男欠5萬被打死丟包　解剖初判「橫紋肌溶解症」奪命

深夜在人行道上燒金紙、衣物…他喊：幫親友化解運勢！下場慘了

搶太妍、BLACKPINK門票僅2秒！學霸工程師起底　新婚妻剛懷孕

司機「屎在滾」急衝廁所！25噸貨車溜下撞斷電桿　害10工廠停電

桃園警摩鐵臨檢男「表情超怪異」　車內搜出百包毒咖啡+K他命

海葵導致清境重創封山？　「都達商店」4字露餡...網友PO文攏係假

台中醫師支援苗栗　誤信導航山中迷航！警大雨黑夜中救援

路上突「砰一聲」狂冒煙！眾人嚇壞以為氣爆　原來是公車爆胎

軍人在營區凍抹條！網遊逼11歲女童拍壞壞照　一理由求輕判被打臉

10年吸金73億境外轉投資...警破「im.B台中版」　查扣房地產+名錶

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

馬尾女飆罵超商店員喊道歉　阿伯「淡定夾茶葉蛋」成亮點

侯佩岑暴瘦「上圍急縮水」：沒加工！　保養祕訣「洗澡3分鐘」..曝老公動作慢

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

嘉義28歲男欠5萬被打死丟包　解剖初判「橫紋肌溶解症」奪命

深夜在人行道上燒金紙、衣物…他喊：幫親友化解運勢！下場慘了

搶太妍、BLACKPINK門票僅2秒！學霸工程師起底　新婚妻剛懷孕

司機「屎在滾」急衝廁所！25噸貨車溜下撞斷電桿　害10工廠停電

桃園警摩鐵臨檢男「表情超怪異」　車內搜出百包毒咖啡+K他命

海葵導致清境重創封山？　「都達商店」4字露餡...網友PO文攏係假

台中醫師支援苗栗　誤信導航山中迷航！警大雨黑夜中救援

路上突「砰一聲」狂冒煙！眾人嚇壞以為氣爆　原來是公車爆胎

軍人在營區凍抹條！網遊逼11歲女童拍壞壞照　一理由求輕判被打臉

10年吸金73億境外轉投資...警破「im.B台中版」　查扣房地產+名錶

台灣Skoda「首款電動休旅」9／21在台亮相！最快年底前發表

台積電高層秘訪日談補助　日媒爆「為建第四座廠」

獨／一中商圈地標大復活　麥當勞尊賢店重開...9／11恢復24hrs營業

許瑋甯遭傳「拒絕同台吳慷仁」　本人發文回應了：我記得的不一樣

韓國班導遭欺負！白目學生惡作劇「保溫杯加尿」　害他喝尿2次

高中讓女老師在家洗澡！男星公開「露骨對話」小S震驚：是不是成人片

COVER再度開缺徵才！這次不找工讀改徵正職　海外業務拓繁中市場

米其林推薦「日本橋玉井」9／16重新開幕　餐廳落腳東區新光三越

海葵暴雨狂炸！金門百年古蹟「雙喜樓」倒了　淪一片廢墟

快訊／國家警報狂響！雷雨往北轟雙北　 暴雨猛炸1地

廟會辣妹「遮3點」狂扭　抬腿一揮阿伯站台下猛盯

社會熱門新聞

仔仔嬌妻保儲蓄險遭坑2千萬　無良業務員判2年8月

即／高端內線交易撈15萬　審委夫妻下場曝

中山區「酒店小姐」被押！　黑道嗆封殺：吃慶記、活埋自己選

《文創》修法後第一隻黃牛抓到了

員林超狂「空中步道」違建又增建？ 屋主曝真相

新竹單親孝女擁6證照　遇狗竄出摔車亡

男冒「宅神」還背個資　本名更大咖

名媛朱立安吸金　二審判10年重刑

3寶爸廁所性侵酒店妹

監視器拍下「2度詭異左傾」　苗栗騎士自撞亡

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

即／苗栗機車撞電桿騎士喪命！高中剛畢業無照

桃園男號召13人戰仇家　連轟10槍險奪命

嘉義男欠債遭毆亡　2嫌交保、2嫌飭回

更多熱門

相關新聞

台中7歲女童9樓墜亡　檢相驗結果出爐

台中7歲女童9樓墜亡　檢相驗結果出爐

台中市南屯區1名歲女童昨（4）日下午從住處9樓墜落地面，造成全身多處骨折，送醫搶救不幸宣告不治。檢察官5日相驗女童遺體，母親廖姓女子認屍時難掩悲傷情緒，忍不住落淚，檢方根據勘驗現場結果，認女童是開啟房間內的「冷氣室外機露台氣窗」，再爬至窗戶通道牆不慎墜落，為意外死亡，家屬對死因無意見。

剛開學放颱風假　小二女童意外墜樓亡

剛開學放颱風假　小二女童意外墜樓亡

快訊／台中7歲女童「從9F墜落」　送醫不治

快訊／台中7歲女童「從9F墜落」　送醫不治

即／台中7歲女童9樓墜落　命危搶救中

即／台中7歲女童9樓墜落　命危搶救中

日本第一Coser砸百萬課金手遊　年收曝光

日本第一Coser砸百萬課金手遊　年收曝光

關鍵字：

軍人兒童及少年性剝削女童手遊

讀者迴響

熱門新聞

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

快訊／《黑暗榮耀》毒蟲女爆校園霸凌！首發聲認錯

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

快訊／MC HotDog熱狗認新歌抄襲　朱德庸錯愕怒了：不願意授權！

許瑋甯遭瞎傳「害怕同台吳慷仁」

仔仔嬌妻保儲蓄險遭坑2千萬　無良業務員判2年8月

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

三上悠亞「一夜輪約2超紅男偶像」！前任3hrs閃人換現任

歐陽妮妮結婚「爸爸歐陽龍回應了」！揭婚事進度

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面