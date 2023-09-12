付出性命救朋友！女老師為了幫好友逃家暴　與寵物犬一起被射殺





▲女子為了救出被家暴好友而死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州26歲女子雷迪克(Shantavia Reddick)帶著寵物犬前去幫助一名被家暴的朋友時，竟然和寵物犬一同被對方28歲男友漢弗萊(Dmitri Humphrey)開槍射殺，警方目前仍在追捕逃亡的漢弗萊。

警方9日凌晨5時30分接到報案，發現一名女子與狗陳屍在休士頓市郊區斯普林(Spring)一棟大樓公寓的電梯內，死者身上多處有槍傷，後來確認死者是28歲女子雷迪克。

Women PROTECTING Women



… goes TERRIBLY WRONG!



Shantavia Reddick age 28 and her dog were un-alived by Dmitri Humphrey. Ms Reddick tried to intervene in a domestic violence dispute between Mr Humphrey and his girlfriend.

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Meanwhile the girlfriend is alive and unharmed. pic.twitter.com/dY54lJcXhv — #FirstThem NEWS(@FirstThemNEWS) September 11, 2023

警長岡薩雷斯(Ed Gonzalez)證實，雷迪克是為了幫助長期受到虐待的朋友逃離，才會與寵物犬一起被射殺，被幫助的朋友則沒有受傷，「她為了拯救朋友的命，獻出了自己的生命」。

當地媒體報導，雷迪克是一名受到學生愛戴的女老師，去年春天才獲得該學區「年度新秀老師」的稱號，學校也在臉書上發布消息，向死者家屬哀悼。漢弗萊行凶後便駕車離開，警方目前仍在追捕他的下落。