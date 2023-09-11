惡霸犬衝到街上亂咬人「撲倒11歲女童撕咬」　逛街民眾四處竄逃

▲惡霸犬在街上四處攻擊人。（圖／翻攝自TikTok）

記者李振慧／綜合報導

英國伯明罕傳出惡犬攻擊人事件，一隻惡霸犬與主人在市區散步時突然暴走，衝到街上四處攻擊民眾，嚇得許多逛街民眾到處逃竄，狗主人雖然試圖拉住惡霸犬，仍造成一名11歲女童與2名男子被咬傷，事發畫面在網路上瘋傳。

事件發生在伯明罕市Bordesley Green區，影片中可看到，一隻惡霸犬飛撲到一名11歲女童身上瘋狂啃咬，後方疑似是狗主人的男子正在努力把狗拉開，後來好不容易女童趁機脫困，逃到附近商店中，惡霸犬轉而攻擊路上其他男子。

一名穿著白色上衣的男子被惡霸犬鎖定後，嚇得穿越馬路逃跑，惡霸犬卻一路追著他追至加油站中，後來狠狠咬在背上，附近民眾見狀，趕緊幫忙使用鏟子攻擊惡霸犬。

NEW: Suella Braverman has commissioned “urgent advice” on banning American XL Bully dogs



Comes after a viral video showing one attacking a young girl and two men pic.twitter.com/EPLjyH7HGX — British Politics News (@BritPolNEWS) September 10, 2023

目擊者在臉書上表示，「我剛剛看到了最恐怖的事情，一名女童被一隻棕色犬啃咬，整個人無法逃脫，有幾個人上前幫忙後女孩逃生，結果狗又跑去攻擊另外一名男子，嚇得我小女兒和妻子大聲尖叫，希望被咬的2人能夠沒事」。

西米德蘭茲郡(West Midlands)警方表示，事件造成3人受傷，一名主人在街上遛狗時，11歲女童因為跑過狗的前面突然被追，還有另外2人也被攻擊，導致肩膀和手臂受傷。由於當地時常傳出惡霸犬攻擊事件，引發議員呼籲應該將惡霸犬列入禁養犬種名單。