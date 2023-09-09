折斷兵馬俑手指還拍照留念　美屁孩「獲5年緩刑」向中國道歉

▲斷指兵馬俑。（圖／翻攝自微博／頭條新聞，下同）



記者林郁婷／綜合報導

美國一名男子羅哈納（Michael Rohana）2017年12月21日到費城富蘭克林科學博物館（Franklin Institute Science Museum），折斷並帶走一根中國兵馬俑的手指。如今最新消息指出，美國費城聯邦法院於當地時間9月6日，判處羅哈納五年緩刑，並且須支付5000美元罰款（約新台幣16萬元）及完成100小時的社區服務。

據《中國新聞社》報導，當時富蘭克林科學博物館正在舉辦秦始皇兵馬俑特展，而羅哈納和朋友潛進去，不久後其他人陸續離開，只剩他一人還繼續閒逛，看到兵馬俑後，先是開心把手搭在兵馬俑肩膀上合影，走之前還折斷一根大拇指，快速放進口袋帶走。

博物館工作人員直到2周後才發現兵馬俑被破壞，立即報警，警方根據監視器紀錄，找到羅哈納的住處，並詢問他「你有沒有任何需要交給FBI的東西」，羅哈納就主動將手指交給警察，最後被帶回警局，以偷走博物館藝術品和其他罪名起訴。

陝西省文物交流中心指出，如此「惡劣」的行為40多年來從未發生，同時譴責美方未即時通報相關情況，「這次受損的兵俑是目前數千個中少有的被完全復原的兵俑之一，保價450萬美元（約新台幣1.05億元）」。富蘭克林博物館發言人則表示，會盡力協助修復兵馬俑。

經過多次審判，終於在今年9月6日得出結果。美國費城聯邦法院地區法官肯尼（Chad F. Kenney）判處羅哈納五年緩刑，除此之外，也命令他支付5000元美元罰款並完成100小時社區服務，至於賠償富蘭克林博物館、保險公司以及中方博物館的金額，留到下次聽證會決定。

羅哈納在聽證會中向家人和中國政府致歉，「歷經此事，我明白這些考古文物應獲得極大尊重，不該被毀損」。