5歲女童冒雨急找媽媽　枋寮熱心美女警助母女團圓

▲枋寮警分局枋寮派出所巡佐陳文仁、警員黃茂全快速協助5歲女童回到家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉5歲女童要找載姐姐外出買東西的媽媽，在超商外淋雨，枋寮警分局員警獲報趕到，問不出住處，撥其母手機也無人接聽，打開手機google街景地圖詢問她就讀的幼兒園及是否知道上學的路線要怎麼走，經過一番努力終於找到女童的家。

枋寮警分局枋寮派出所巡佐陳文仁、警員黃茂全日前執行勤務時，接獲熱心民眾報案稱於枋寮鄉北勢寮便利商店有名年幼女童獨自在路邊徘徊，疑似迷路。員警趕赴現場了解情形時，女童僅向員警說：「媽媽載姐姐出門買文具但是還沒回家，所以我自己出門想要找媽媽！」



由於她無法確切說出家中住址且因當時外頭正下著小雨，警方便先將渠帶返派出所詳細了解情形。值班警員陳靜雯先是安撫她不安的情緒，並試著詢問渠是否知道媽媽的手機號碼或是家裡電話，不料員警撥打電話時皆無人接聽。此時員警靈機一動，打開手機google街景地圖詢問渠就讀的幼兒園及是否知道上學的路線要怎麼走，經過一番努力終於找到女童的家。



女童家人向警方表示，當時母親帶長姐外出買東西，妹妹與父親在家中看電視，爸爸在廚房做家務時未注意到渠自己跑出去，發現她不見後便心急如焚地四處尋找，所幸在枋寮警方的保護下平安無恙，家人事後對於警方第一時間提供協助深表感謝！

枋寮分局長郭譯隆表示，枋寮所同仁充分展現了警察身為人民保母的服務熱忱，積極為民服務的精神，深獲民眾的肯定與讚許，溫馨助人的形象足資同仁表率，殊值嘉勉！