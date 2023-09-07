快訊／台南安平發生男童手指卡置衣籃　消防人員膽大心細解危

▲安平分隊小隊長蘇文偉，靈機一動使用工具剪，將置衣籃慢慢修剪，終於順利讓男童手指脫困。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區安平區育平二街1處民宅，7日晚上6時31分許，發生男童在浴室手指不慎穿入置衣籃孔目中抽不出來，痛的哇哇叫，台南市消防局據報，出動安平消防分隊防人車前往查處，安平分隊小隊長蘇文偉率員到場查處，他靈機一動使用工具剪，將置衣籃十分細心慢慢修剪，順利將孔目剪大，讓男童的手指脫困，家長看見愛兒脫困，對消防人員的膽大心細解危十分感謝。