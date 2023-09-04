民調／48%不支持郭台銘選總統　超過五成認為讓賴清德躺著選

▲從民調看郭台銘參選利了誰？台灣民眾最不希望誰當選？--2024總統大選民調發佈記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民主文教基金會今（4）日發布總統大選民調，在賴柯侯三腳督戰局下，民進黨賴清德獲得 32.9%支持、民眾黨柯文哲20.5%、國民黨侯友宜17.5%。本次民調進一步指出，28.3%民眾最不希望賴清德當選總統，同時有高達48%的民眾不支持鴻海創辦人郭台銘參選總統，且不分性別、年齡、學歷、政黨支持以及地區，幾乎一面倒認為郭台銘參選最有利於賴清德的總統選情。

民主文教基金會今發布總統大選民調，在三人競爭2024 總統的情況下，民進黨賴清德拔得頭籌，獲得 32.9%民眾的支持；民眾黨柯文哲位居第二，獲得20.5%民眾的青睞；國民黨侯友宜目前暫居第三，獲得17.5%民眾的擁護。侯友宜與柯文哲的支持度差距為3個百分點，在抽樣誤差範圍內。

民主文教基金會針對最不希望誰當選進行調查，發現民眾最不希望賴清德當選總統(28.3%)，其次是柯文哲(22.1%)，再其次是侯友宜(16.5%)。民主文教基金會指出，最不希望賴清德當選的民眾中，各有41.4%與43.3%會分別支持柯文哲與侯友宜，顯示下架民進黨雖是多數民眾共識，但要投給哪一位非綠陣營參選人，仍有很大分歧。

▲民主文教基金會今日發布總統大選民調。（圖／民主文教基金會提供）

民主文教基金會續指，郭台銘已於日前宣布參選2024 總統，但有48%的受訪民眾「不支持」郭台銘的參選行動，不管是泛藍、泛綠、民眾黨支持者或是中立選民，皆以不支持的比例為高。

該基金會表示，柯文哲支持者中有較高比例支持(47.9%) 郭董出來選總統，顯示郭董的宣布參選比較會對柯文哲的選票產生拉力；同時有53.4%民眾認為郭台銘的參選，會對賴清德最有利，不分性別、年齡、學歷、政黨支持以及地區，皆持同樣看法，即使是不同參選人(侯、柯、賴)的支持者，也幾乎一面倒的認為郭台銘參選最有利於賴清德的總統選情。

民調指出，泛藍政黨支持者中有22.6%偏好柯文哲， 有61.9%支持侯友宜。民主文教基金會表示，這顯示柯文哲的個人形象，擄獲了泛藍高學歷青壯民眾的青睞，削弱了侯友宜的泛藍政黨選票凝聚力。此外，支持侯友宜的民眾中約有70%對三人的投票偏好順序為「侯友宜>柯文哲>賴清德」，支持柯文哲的民眾中約有57%民眾的投票偏好順序為「柯文哲>侯友宜>賴清德」。

民主文教基金會認為，如果民眾最後覺得侯友宜當選機率不高，會有大量選票流向柯文哲；反之若柯文哲當選機率不高，也會有不少選票轉而支持侯友宜，所以侯、柯二人如何在非綠陣營取得並保持領先位置，為當前選舉競爭的重點。

本次民調由民主文教基金會委託艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行，針對全國年滿20歲以上之民眾，於112年8月27至29日進行市內電話訪問，共取得有效樣本1,072份，在95%信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0個百分點之間。