郭台銘批防疫預算沒補貼小黃　綠委：搭私人飛機很少搭計程車

▲民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選總統，訴求應該要選一個做生意、經濟內行的人，帶領台灣拚經濟。對此，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今（4日）表示，郭稱防疫期間沒補貼給計程車司機不符事實，「搭私人飛機的人，可能很少去搭到計程車」，建議他請秘書先Google再發言。

莊瑞雄今天上午在黨團記者會說，樂見各個總統參選人提出政策主張，不過，提出自己的政策又謾罵別人也不好，政府絕對接受各界的批評和指教，但是不實言論也必須進行澄清，例如民眾關注薪資提升議題，蔡政府連續7年調漲基本工資，從剛上任20800元，調漲到現在26400元，時薪從120元調漲到176元，當然他也期待資方、政府可以推動更大幅度的調整。

莊瑞雄表示，他看到郭台銘昨天的言論，實在不知道怎麼回答他，例如郭台銘談少子化議題講「生一個孩子我讓你多養一隻寵物」，有點文不對題，又說防疫期間沒有任何一塊錢給計程車司機朋友，這就過於荒唐，不符合事實，「搭私人飛機的人，可能很少去搭到計程車」，不是參加完一場餐會以後，就很了解這幾年勞工、司機朋友生活上的困境。

莊瑞雄指出，2020年時任交通部長林佳龍提出薪資補貼、人才培訓、油料補貼、融資展延等措施，每個人一個月領1萬元至3萬元，建議郭台銘發言前，請旁邊的秘書稍微Google一下，就不會出錯。