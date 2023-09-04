要保全人員護國安　李彥秀問賴清德：下一步毛小孩也要軍犬化？

▲賴清德。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前前往台中，出席全國保全產業後援會成立大會時表示，要「借助全台30萬名保全從業人員的力量，打擊烏金、槍毒、詐騙，並加強民防力量，守護國家安全」，而當天高雄才有一名保全人員，連上42天大夜班猝死，讓國民黨立委參選人李彥秀批評，賴清德不想辦法改善保全業「血汗慘業」，現在又要保全人員打擊槍毒護國安，難道民進黨的下一步，要將家中的愛犬也納入全民國防體系？

李彥秀表示，賴清德要保全「負責」打擊烏金、槍毒、詐騙，這些根本不是《保全業法》賦予保全的業務範圍。難道賴清德不知道，這些都是司法警察的工作嗎？不具有公權力的保全如何執行？發生傷亡誰要負責？

李彥秀指出，美國白宮前國安顧問歐布萊恩(Amb. Robert O'Brien)多次表示，台灣應該教全民使用武器，如果有數百萬人都會使用AK47步槍，會對共軍有嚇阻效果。8月31日歐布萊恩又再次強調，美國應提供AK-47步槍與小型武器，協助台灣民防。國軍也斥資10.3億，增購73萬枚手榴彈，國造加外購將達到100萬枚。讓賴清德選上總統，台灣距離「家家有AK47，戶戶有手榴彈」的日子恐怕不遠了，難道民進黨的下一步，要將毛小孩軍犬化？

李彥秀說，這不是七月半的黑色笑話，前行政院長蘇貞昌在立院公開宣示「若兩岸開打，給我一支掃帚我都跟他拚。」繼續讓民進黨胡搞下去，未來大家購買掃把，上面都會有「編管動員」註記。