陳椒華批嘉義縣警局包庇偷拍案　律師籲「嘉義人」侯友宜踹共

▲陳椒華（左）今天上午舉行「嘉警偷拍案多人受害，局長包庇失職還升官」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

嘉義縣警察局日前遭爆有警員涉及偷拍某女主管，時代力量立委陳椒華上月底舉行記者會，質疑現任新北市警察局長廖訓誠、內政部警政署刑事警察局副局長陳明君在嘉義縣警局長任內涉包庇吃案，今（4日）再與被害人委任律師一同舉行記者會，指廖「高升」是因新北市長侯友宜的關係，呼籲侯積極處理。

被害人透過委任律師張怡表示，該案發生在2021年9月，且被害人不只一人，許多被害人根本不知道自己被偷拍小腿、大腿、私密部位，偷拍地點不僅限於警察局，還有嘉義縣連鎖大賣場、馬路等，「整個嘉義縣地區的女性都要小心」。

張怡指出，根據《性別工作平等法》規定，雇主「知悉」性騷擾時，應採取「立即有效」之「糾正與補救」措施，即便被害人沒有提出申訴或告訴，雇主仍應提出作為，然而，嘉義縣警局涉包庇，先稱沒有輸入婦幼系統，但筆錄上卻有透過婦幼系統取得的代號，還讓加害人在5天後退休，連銓敘部承辦人員都疑惑，詢問為什麼這麼快就辦退休？

張怡指控，時任嘉義縣警局長廖訓誠在案發後，依舊一路「高升」到新北市警局，外傳也是因為侯友宜的關係，性平議題一直是影響總統參選人民調的關鍵，呼籲侯友宜積極處理。被害人透過錄音檔補充，嘉義縣警局經過1年多終於承認，還有其他4名女警也被偷拍，難道嘉義縣是偷拍天堂嗎？該案未調查清楚就處分承辦人，企圖由基層警員扛責了事，但長官依舊高升。

最後，陳椒華要求警政署應重新調查，亦請監察院務必落實調查相關公務人員違法亂紀。警政署防治組副組長斯儀仙說明，婦幼系統代號有一定的邏輯，包括機關代號、案件序號等，但該號碼應該是「人工給號」，是不合規定的；受理該案件的同仁沒有依照法定程序處理，所以已經處分了。陳則要求，應重新調查，並召開性平會。

對於被控吃案一事，廖訓誠在8月陳椒華開第一場記者會時已透過聲明回應，該案發生於2021年，當下立即受理，按照規定程序報告、處理，且監察院2023年4月25日已提出調查報告，明確指出並無包庇、吃案，針對不實指控，已委任律師研議，將訴究法律責任，捍衛名譽。